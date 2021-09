Sénégal: Candidature à la mairie de Sicap Liberté - Zahra Iyane Thiam à l'écoute de BBY

Face à la presse hier, mardi 07 sept 2021, veille de la clôture des opérations d'enrôlement prévue ce mercredi, la ministre Zahara Iyane Thiam Diop, s'est félicité du bon déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales au niveau de la commune de Sicap Liberté. La responsable APR à Sicap Liberté et membre de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) é n'a pas manqué de déplorer l'habitude de certains acteurs politiques, appelant à plus de responsabilité. Seulement, s'agissant de la candidature, Mme Diop se dit prête à diriger la liste de sa coalition, si elle venait à être choisie, ou à se ranger derrière tout candidat retenu par la majorité.

La candidature aux élections locales de janvier 2022 constitue un enjeu au sein de la majorité au pouvoir. Alors l'heure est aux déclarations tout azimut, Zahra Iyane Thiam Diop, responsable APR à Sicap Liberté, s'en remet à sa coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY). «Je pense que c'est une question que nous avons pu dépasser au niveau de la commune de Sicap Liberté. Parce que, pour nous, l'enjeu n'est pas d'être choisi comme étendard de BBY, mais c'est de créer les conditions de la victoire du candidat de cette coalition pour continuer à amplifier les actions du président Macky Sall, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. De ce point de vue, nous sommes prêts à diriger la liste, si tel est la volonté des camarades. Mais, de la même manière, nous allons accompagner celui ou celle qui sera désigné. Mais pour être précis, j'ai été candidate, depuis que je suis entrée en politique, à tout ce qui peut faire avancer les choses», a-t-elle déclaré face à la presse hier, mardi 7 septembre 2021, pour faire le point sur la révision exceptionnelle des listes électorales dans sa circonscription, à une journée de la clôture des inscriptions.

Revenant sur ce processus, elle dira : «sur la base des remontées des opérations électorales dont nous disposons, aussi bien de la part de nos représentants dans les Commissions administratives que de nos responsables sur le terrain, nous constatons, pour nous en féliciter, l'engouement des populations et leur forte mobilisation durant cette période d'inscription, de modification ou de résiliation, au niveau de la Sous-préfecture de Grand Dakar, particulièrement dans la commune des Sicap Liberté», a noté Zahra Iyane Thiam Diop, membre de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY). Poursuivant son propos, la responsable de l'APR à Sicap Liberté ajoute que «malgré les quelques troubles constatés et accusations contre l'administration territoriale, notamment, les gens n'ont pas faiblis dans leur mission d'accompagner ce processus de révision essentiel pour la bonne marche de notre démocratie et permettre ainsi aux électeurs qui le souhaiteraient, d'exprimer leur propre choix lors des élections territoriales à venir ? Car, l'engagement citoyen est le premier pas pour des politiques publiques locales susceptibles d'améliorer durablement les conditions de vie des citoyens», a dit Mme Diop.

REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ELECTORALES : ENTRE SATISFACTION ET DENONCIATION DE CERTAINS ACTEURS POLITIQUES

Dans la foulée, la ministre n'a manqué de dénoncer le comportement de certains acteurs politiques. «C'est d'ailleurs le moment de déplorer cette habitude de certains acteurs politiques qui préfèrent la calomnie et les accusateurs gratuites à la bonne foi. Cette méthode qui consiste à manipuler l'opinion pour récupérer des voix ne peut et ne doit plus prospérer».

Pour la responsable de l'APR à Sicap Liberté «les Sénégalais, dans leurs écrasante majorité, savent toujours, le moment venu, faire la part des choses entre les nihilistes et les négationnistes qui se saisissent de toute opportunité pour jeter l'opprobre sur notre système démocratique qui a fini de faire ses preuves, et ceux-là qui propose aux communautés des actions concrètes, des projets de société crédibles, dans la paix et la stabilité pour tous», a-t-elle précisé. La ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop de relever que «notre démocratie est bien un commun ; donc il appartient à chaque acteurs politique de convaincre les électeurs sur le terrain (...) et non en affabulant à longueur de journées sur les réseaux sociaux», a-t-elle lancé. C'est pourquoi, a-t-elle poursuivi, «nous nous félicitons des efforts des responsables et militants de BBY de la commune de Sicap Liberté, dans l'incitation des citoyens à aller s'inscrire sur les listes en toute impartialité. En tant qu'acteurs politiques, notre rôle ne se limite pas qu'à convaincre et défendre nos idées, mais c'est surtout à renforcer également l'expression de la démocratie», a fait savoir Zahra Iyane Thiam.

Ainsi, a-t-elle révélé, les responsables et les militants de la coalition de la majorité présidentielle ont «fait montre d'une grande solidarité durant cette période de révision exceptionnelle des listes électorales. Cette dynamique doit être maintenue pour aller vers les prochaines échéances. A cet effet, notre objectif demeure la poursuite de notre programme pour l'émergence du Sénégal, à travers la maîtrise de nos terroirs, pour la territorialisation des politiques publiques, telle que déclinée dans la vision du président de la République, Macky Sall. Cet objectif doit être le seul moteur qui nous mènera à une série de victoires certaines pour les élections à venir», a conclu la ministre Zahra Iyane Thiam Diop.