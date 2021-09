Congo-Brazzaville: Processus électoral - Le Parti panafricain pour la démocratie affûte ses armes

Le secrétaire général de la formation politique du centre, Serge Hilaire Maboungou, a appelé les cadres et militants, notamment ceux de la fédération de la Bouenza, à se mettre en ordre de bataille pour les élections locales, législatives et sénatoriales à venir.

« Les échéances électorales qui pointent à l'horizon nous donneront assurément l'occasion de nous affirmer, de prendre toute notre place dans l'échiquier politique national car la force d'un parti politique réside en sa représentativité au sein des institutions de la République », a déclaré Serge Hilaire Maboungou, à l'occasion de la première session ordinaire de la fédération du Parti panafricain pour la démocratie (PPAD)-Bouenza, tenue du 4 au 5 septembre à Kingoué.

En effet, la session ordinaire de la fédération de la Bouenza a permis à son président, Alain Joël Gabouma, de faire le bilan des activités menées pendant près de dix mois. Il s'agit, entre autres, de la participation aux opérations de révision des listes électorales, de l'implication du parti dans la campagne présidentielle des 17 et 21 mars en faveur du candidat de la majorité présidentielle, ainsi que de la campagne d'adhésion qui a permis au PPAD de renforcer ses rangs avec l'arrivée de 4 332 nouveaux adhérents. Selon le conseiller départemental, Alain Joël Gabouma, le PPAD est un jeune parti de l'espace centriste dont l'expérience de ses animateurs ne fait l'ombre d'aucun doute.

Intronisant les neuf membres du bureau de la section-PPAD-Kingoué conduit par Jean Baptiste Boupou, le secrétaire général, Serge Hilaire Maboungou, s'est félicité du travail réalisé et reconnaît les efforts consentis au service du parti. « Je vous dis toute ma reconnaissance pour les efforts consentis au service du parti, pour votre sens élevé du devoir et pour votre esprit de sacrifice. Votre tâche est immente, vous avez le devoir de conduire la section à bon port. Pour cela, vous devez redoubler d'efforts, ratissez large et convaincre davantage les concitoyens à adhérer à notre vision de telle sorte que notre parti ait une assise réelle à Kingoué », a-t-il exhorté.

A l'issue des travaux, les présidents des sections PPAD des différents districts de la Bouenza ainsi que les militants et sympathisants ont décidé de la tenue de la prochaine session ordinaire à Boko-Songho, en 2022. Dirigé par Nazaire Nzaou, le PPAD fait partie des quarante-cinq formations politiques reconnues conformes à la loi par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation au titre de l'année 2020. D'idéologie social-démocratie, il prône les valeurs d'humanisme et de justice sociale.

Membre du Groupement politique des partis du centre, le PPAD s'est félicité de l'action du gouvernement dans la lutte contre la corruption, l'impunité et bien d'autres antivaleurs. Ainsi, il s'inscrit dans la dynamique gouvernementale visant la restauration de l'autorité de l'Etat, la relance et la diversification de l'économie nationale, la consolidation de la paix et de l'unité nationale, a conclu Serge Hilaire Maboungou.