Maroc/Guinée: Romain Saïss - Le Marocain raconte le coup d'État dont il a été témoin en Guinée

Alors qu'elle devait disputer lundi un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la sélection marocaine s'est retrouvée en plein milieu d'un putsch militaire.

Le dimanche 5 septembre 2021 est une journée que Romain Saïss et les Lions de l'Atlas ne sont pas près d'oublier. Alors qu'ils se trouvaient à Conakry pour y rencontrer l'équipe nationale de Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les membres de la délégation marocaine se sont retrouvés en plein milieu d'un putsch militaire qui a évincé le président guinéen, Alpha Condé. De retour au Maroc, Romain Saïss (Wolverhampton), capitaine des Lions de l'Atlas, a raconté, mercredi dans le Dauphiné Libéré, la manière dont il a vécu cet événement.

« Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel, ce n'était pas la guerre, mais presque. On entendait des coups de feu, certains joueurs ont pensé que c'était un feu d'artifice. On nous a alors de nouveau expliqué qu'un coup d'État était mené par des forces spéciales. On a vraiment pris conscience de la situation. De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil. On se croyait dans Call of Duty. »