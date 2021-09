Sénégal: Aliou Cissé révèle le plan secret des Lions

La sélection nationale du Sénégal a remporté une victoire importante mardi à Brazzaville contre le Congo. Un succès (3-1) qui permet aux Lions de prendre les commandes du groupe H des éliminatoires zone Afrique de la coupe du monde 2022. Aliou Cissé et ses poulains se sont d'ailleurs lancé un défi.

Le sélectionneur des Lions a commenté cette victoire face au Congo. Au-delà des deux victoires en autant de rencontres, Aliou Cissé sait qu'il y a du travail à parfaire.

"On va garder la victoire, forcément. Gagner en Afrique, ce n'est jamais évident, c'est un combat de tous les jours. Cette mentalité qu'on veut inculquer à nos joueurs, ils sont entrain de l'attraper. Certains joueurs me disaient qu'il y a deux-trois ans, on aurait pas gagné ce genre de match. On a ouvert le score. Ils ont égalisé sur un penalty que je ne comprend pas. Je ne vais pas revenir sur les décisions arbitrales que je n'ai pas compris tout le long du match. Mais vraiment je félicite les garçons tout en leur souhaitant de bien repartir dans leurs clubs" a confié le technicien à la fin de la rencontre à Brazzaville.

Le Sénégal s'est donné un challenge

Leader du groupe H, le Sénégal a déjà son regard rivé sur son prochain match en octobre contre la Namibie (2e, 4 pts). Aliou Cissé et ses poulains ne veulent aucun faux pas.

"On va préparer le troisième match contre la Namibie (2e, 4 pts) et ces deux victoires renforcent notre mental, notre cohésion de groupe. On s'est donné un challenge avec les joueurs : c'est d'essayer de gagner les six matchs. On se met sur le bon bout. Si on venait à battre la Namibie, ça nous mettrait un pied sur les play-offs" a jouté le sélectionneur des Lions.