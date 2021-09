Algérie: Etablissements spécialisés - Poursuite de la campagne de vaccination

Alger — Le directeur général de la protection et la promotion des personnes handicapées auprès du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mourad Ben Amzal a affirmé, mercredi à Alger, la poursuite de la campagne de vaccination contre la pandémie (Covid-19) en faveur du personnel pédagogique et éducatif au niveau des établissements éducatifs et d'enseignement spécialisé pour enfants handicapés, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la campagne de vaccination du personnel pédagogique, éducatif et médical au niveau du centre d'examen de l'Ecole des jeunes aveugles d'El Achour, M. Ben Amzal a souligné que "l'opération se poursuit dans le cadre de la démarche visant à atteindre plus de 5600 vaccinés parmi les spécialistes, enseignants pédagogiques et encadreurs éducatifs des enfants handicapés au niveau des établissements relevant du secteur pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus".

L'opération est destinée également "aux associations activant dans ce domaine et aux entreprises privées prenant en charge cette frange sociale, sous la supervision et la participation des directions de l'action sociale de wilaya et toutes les parties qui concourent à la réussite de cette opération pour atteindre l'immunité collective favorable au retour progressif à la vie normale", a-t-il ajouté.

M. Ben Amzal a prévu, en outre, la vaccination de plus de "22.000 élèves au niveau des établissements spécialisés relevant du ministère de la Solidarité nationale, en prévision de la rentrée scolaire (2021-2022), ajoutant que "le nombre global des effectifs de ces établissements sera ultérieurement défini, vu que l'adhésion à ces structures demeurera ouverte jusqu'après le 21 septembre, date officielle d'ouverture de la nouvelle année scolaire".