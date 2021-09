Algérie: Commerce - Nécessité d'un système normatif pour booster les exportations

Alger — La mise en place d'un système normatif pour les produits nationaux est nécessaire pour assurer leur conformité à l'international et contribuer ainsi à booster les exportations, notamment vers l'Afrique, a recommandé mercredi à Alger, le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE).

Cette démarche doit permettre aux produits nationaux d'intégrer au mieux le marché africain et par extension le marché international, a affirmé M. Tir dans un discours prononcé en son nom par le secrétaire général du CNESE, Mohamed El Amine Djafri, lors d'un séminaire intitulé "Normalisation et commerce international".

De plus, la mise en place d'une "veille normative et réglementaire" à même de détecter l'information à caractère stratégique, d'identifier les menaces et de saisir les opportunités qu'offre le marché international sont les garants de la pérennité et de la continuité de la présence dans les marchés ciblés", a indiqué le président du CNESE.

Par ailleurs, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), M. Tir a souligné l'importance d'identifier de nouvelles modalités de coopération entre les institutions spécialisées en normalisation et accréditation "afin d'optimiser leur rôle dans la modernisation de l'industrie africaine et de promouvoir les exportations des pays membres de la Zlecaf, dans le respect des normes internationales et à travers l'instauration de normes commerciales africaines communes".

En outre, le premier responsable du CNESE a estimé que, pour répondre efficacement aux exigences des marchés internationaux, le développement du système normatif et de conformité constitue "indéniablement" un axe important pour la politique gouvernementale en matière de qualité et de compétitivité.

Cela doit passer, a-t-il dit, par l'élaboration et l'homologation de normes pertinentes, mais également à travers la certification des produits et des systèmes de gestion pour garantir la sécurité des consommateurs, préserver l'environnement et réaliser la croissance.

"Cette démarche doit permettre la valorisation d'un marché national à même d'offrir un meilleur accès des produits algériens aux marchés internationaux", a-t-il affirmé.