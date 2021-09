Seychelles: Les Seychelles évaluent l'univers de la crypto monnaie et décideront d'autoriser ou d'interdire cette industrie

L'Autorité des services financiers des Seychelles et le ministère des Finances travaillent sur une politique visant à interdire ou à autoriser l'incorporation de plates-formes de crypto-monnaie en tant que sociétés commerciales internationales (IBC) enregistrées dans la nation insulaire.

Plusieurs enquêtes internationales sur les escroqueries sur les plateformes de trading de crypto-monnaie ont été retracées jusqu'aux Seychelles. L'incident le plus récent a été l'affaire OneCoin, dans laquelle une enquête est en cours sur plusieurs transactions impliquant le transfert de 230 000 Bitcoins. La transaction comprenait également des espèces et des biens d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars dans ce qui est devenu le système pyramidal OneCoin.

Le directeur de la section Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), Randolf Samson, a déclaré mercredi aux journalistes que bien que bon nombre de ces plateformes de crypto-monnaie se soient constituées en sociétés commerciales internationales (IBC) aux Seychelles, l'activité réelle se déroule en ligne et souvent en dehors de la juridiction de la nation insulaire.

"Il existe de nombreuses sociétés enregistrées qui facilitent cette activité. La raison pour laquelle elles utilisent les Seychelles est que nous n'avons pas de cadre qui les découragerait autrement. La crypto-monnaie s'est développée assez rapidement mais les lois de nombreux pays ne sont pas à jour pour ce type d'activité », a-t-il déclaré.

M. Samson a ajouté qu'"à ce stade, la FSA, en collaboration avec le ministère des Finances et d'autres autorités, travaille sur une politique qui devra être approuvée par le gouvernement afin de voir si les Seychelles interdisent l'activité ou l'autorisent".

« Une évaluation des risques doit être effectuée pour examiner le pour et le contre. Si les Seychelles bénéficient de l'activité, nous l'autoriserons. Cependant, si cela comporte trop de risques et une mauvaise réputation, nous l'interdirons simplement. Le problème avec la crypto-monnaie, la façon dont les choses se passent, on devra prendre position car elle est populaire parmi de nombreuses apersonnes et d'autres pays prennent des options afin de réglementer cette activité », a déclaré M. Samson.

Il a souligné qu'une fois qu'une entreprise est constituée dans la juridiction d'un pays, ledit pays a la responsabilité de s'assurer que les entreprises et les personnes morales ne sont pas impliquées dans des activités illicites, comme le blanchiment d'argent.

L'introduction d'une telle politique mettra également les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, en conformité avec les récents amendements du Groupe d'action financière (GAFI) apportés en juin 2020. Dans les amendements apportés, les juridictions qui hébergent réellement des entreprises ou des personnes faisant du commerce dans les actifs virtuels, ou les fournisseurs de services d'actifs virtuels comme on les appelle, doivent soit autoriser soit enregistrer ces entités.