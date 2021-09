Gabon: WILDAID AFRICA - Sensibiliser les populations contre la consommation de la viande de brousse

WildAid Africa a initié une campagne de sensibilisation en partenariat avec le Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement et l'Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon. Elle vise à mettre en garde la population sur la consommation de viande de brousse qui est très souvent porteuse de virus.

Pour la covid-19, tout semble être parti de la consommation d'un animal. Selon les experts, la chauve-souris et le pangolin pourraient probablement être les vecteurs responsables de la transmission du SARS-CoV-2 à l'Homme.Résultats, le monde entier est sous oxygène depuis 2 ans. Cette pandémie affecte le quotidien de tous.

Pour éviter ce genre de pandémie à l'avenir, une campagne de sensibilisation a été initiée par WildAid Africa, le Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement et l'Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon. La population est invitée à éviter la consommation d'animaux de brousse et particulièrement ceux protégés. Car, dans la forêt, ils ne constituent pas de danger pour la santé, mais une fois consommés, ils exposent le plus grand nombre à un probable virus.

« Mettre fin à la consommation de viande de brousse à risque en ville peut sauver notre santé, nos ressources et notre économie », c'est l'un des messages fort prôné dans cette campagne de sensibilisation. De quoi permettre de facto de limiter le braconnage au Gabon. La chasse, le transport et la consommation de viande de brousse constituent non seulement un danger pour la biodiversité, mais aussi pour l'Homme. La liberté de ces animaux garantie la sécurité sanitaire des Hommes.