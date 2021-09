Algérie: Accord de partenariat entre Ferrovial d'Annaba et le CRTI

Annaba — Un accord de partenariat a été signé mercredi à Annaba entre l'Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) et le Centre de recherche en technologie industrielle (CRTI) de Chéraga (Alger) en présence des ministres de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et des Transports, Aissa Bekkai.

A l'occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a précisé que cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à "intensifier la coordination entre les différentes compétences des deux secteurs dans le volet de la recherche de développement afin de répondre aux besoins de divers secteurs et promouvoir les produits nationaux".

Dans le cadre de la poursuite de la coopération entre le secteur de l'Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et le secteur de l'Industrie, il est également prévu la conclusion d'une seconde convention entre Ferrovial et le Centre de recherche scientifique et technologique et d'analyse physique et chimique (CRAPC) de Bousmail (Tipasa), concernant la construction d'une station pilote de traitement des eaux.

Lors de la visite à Ferrovial du ministre de l'Industrie, accompagné des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que des Transports, des équipements et machines industriels pour diverses activités économiques, fabriqués dans le cadre du partenariat entre les secteurs de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont été inaugurés.

Lors de la cérémonie d'inauguration des équipements, réalisée dans le cadre d'une convention de partenariat conclue par l'entreprise en 2020 avec le Centre de recherche technologique industrielle de Cheraga, le rôle des compétences algériennes dans le domaine de la recherche scientifique pour répondre aux besoins techniques des entreprises économiques et leur accompagnement pour parvenir à une véritable relance économique a été souligné.

Dans le cadre de ce partenariat, des modèles d'équipements industriels conçus au niveau du Centre de recherche en technologie industrielle et réalisés par Ferrovial Annaba ont été inaugurés, dont une grue nacelle destinée aux travaux de divers types de chantiers, en plus d'une épierreuse pour les chantiers miniers et un four incinérateur pour le traitement des déchets pharmaceutiques.