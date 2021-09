Algérie: Le pays pour la protection de la biodiversité dans la région méditerranéenne

Alger — L'Algérie se chargera, dans le cadre du plan qui a été adopté lors du sommet de la Méditerranée organisé le 3 septembre dernier en France pour "une Méditerranée exemplaire en 2030", de l'axe de "relever le niveau de l'ambition en vue de préserver la biodiversité maritime et côtière dans la région de la méditerranée", a révélé mercredi à Alger le directeur de la Coopération au ministère de l'Environnement, Ali Kratbi.

Invité du forum de l'environnement organisé par le ministère de tutelle autour de la coopération internationale dans le secteur environnemental et les engagements de l'Etat, M. Kratbi a indiqué que l'Algérie possède des atouts, à même de l'ériger en leader au niveau de la rive sud de la Méditerranée du 1e axe de ce plan et qui est relatif au fait de " relever le niveau de l'ambition, en vue de préserver la biodiversité maritime et côtière dans la même région, d'autant plus que dans la rive nord, la principauté de Monaco a pris en charge cet axe".

Le même responsable a affirmé que ce plan comprend 4 axes, consistant à relever le niveau de l'ambition, en vue de la préservation de la biodiversité maritime et côtière, à promouvoir et développer la pêche durable des poissons, en vue de mettre fin à la surpêche à l'horizon 2030, redoubler d'efforts visant à lutter contre la pollution maritime, notamment le non-jet de toute matière plastique, ainsi qu'à promouvoir les pratiques du transport maritime qui préserve l'environnement maritime et contribue à la lutte contre les changements climatiques.

Pour le même responsable, ce plan se veut une initiative à laquelle a pris part la majeure partie des pays de la Méditerranée et dont l'objectif principal est la consolidation et la coordination des efforts fournis par les pays de la méditerranée des deux rives en vue d'une protection environnementale de cette mer.

S'agissant du financement des projets pour la réalisation de cet axe, M. Kratbi a fait état d'un ensemble de mécanismes intérieur et extérieur de financement, précisant que pour obtenir du financement extérieur, la demande se fait auprès du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

Après avoir rappelé que l'Algérie avait participé à plusieurs rencontres internationales sur la protection de l'environnement en vue d'améliorer le niveau de la coordination entre les Etats pour une protection efficace de l'environnement, le même responsable a fait savoir que l'Algérie participera en visioconférence à la conférence des ministres africains de l'environnement prévue à Nairobi (Kenya).

Lors de cette rencontre, les participants débattront de l'avancement des négociations en matière de changements climatiques, ajoutant que l'Algérie prendra part également à d'autres rencontres internationales.