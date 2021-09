Algérie: Le taux d'analphabétisme en Algérie réduit à 7,94% en 2021

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé mercredi d'un taux d'analphabétisme réduit à 7,94 % en Algérie en 2021, une réussite érigeant notre pays en un modèle à suivre à l'échelle régionale et mondiale.

Dans son allocution à l'occasion d'un séminaire national placée sous le thème "Pour une Algérie nouvelle sans analphabétisme informatique", en son nom par le Directeur de l'Enseignement primaire au ministère de l'Education nationale, Gacem Djahlane, M. Belabed a indiqué que "les efforts de l'Etat visant l'éradication de l'analphabétisme, notamment avec la gratuité de la scolarité et des cours d'alphabétisation, dénotent une forte conviction qu'il s'agit du seul moyen permettant de parvenir à l'émancipation intellectuelle et à l'épanouissement socioéconomique", relevant "la réduction du taux d'analphabétisme en 2021 à 7,94 %, selon les chiffres de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA)".

Et d'affirmer que l'organisation de cette rencontre vise "l'évaluation des acquis de l'Algérie en matière d'alphabétisation, des difficultés qui entravent ce processus, tout en abordant "la prospection de l'avenir du pays à travers la mise en place d'une feuille de route claire et bien réfléchie pour relever les défis et déraciner définitivement ce phénomène".

Le ministre a tenu à saluer les efforts de la fondation "Iqraa" et l'ensemble des organismes activant dans le même segment, et qui contribuent, aux côtés de l'Office et autres partenaires, à l'effort national d'éradication de ce résidu colonial, lequel constitue toujours un obstacle obstruant le progrès économique et l'épanouissement sociétal".

Quant à l'alphabétisation, M. Belabed a souligné que son secteur "s'emploie à renouveler et à moderniser les méthodes d'enseignement et à réviser les programmes en réponse aux besoins des écoliers via un diagnostic précis".

Pour rappel, il a été procédé lors de cet évènement à la décoration du Président Tebboune de la médaille "Iqraa" pour ses efforts et son soutien à l'effort d'alphabétisation en parrainant ce séminaire.

Aussi l'Association "Iqraa" a également reçu une Attestation d'appréciation de la part de la Ligue arabe, outre la distinction de nombre d'élèves.

La rencontre s'est déroulée en présence du Conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif, de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, de la ministre de la Culture et des arts, Wafa Chaâlal, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, ainsi que des ministres de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Numérisation et des Statistiques, respectivement Yacine Merabi et Hocine Cherhabil.