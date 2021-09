Algérie: Djamel Belmadi s'en prend à l'arbitrage africain

Après le match nul de l'Algérie, contre le Burkina Faso (1-1), le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a critiqué l'arbitrage.

Djamel Belmadi a indiqué qu'il ne manquait pas grand-chose, pour revenir avec les trois points de Marrakech. Il souligne que ses joueurs n'ont pas été assez tueurs. Concernant l'arbitrage de la rencontre, il estime ne pas comprendre, certaines décisions.

« Pour ça, on sait qu'on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. Ce n'est pas de la paranoïa, on a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, nous mettre la pression pour un rien, venir énerver tout le monde « Vos chaussettes sont mal mises ». Dès l'entame du match il 'y a des choses que personne ne voit. Quand il y'a des penalties aussi évidents, on doit avoir le courage l'honnêteté, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y' a un tacle à la 10ème minute, hors du sol, ça donne un carton jaune. Dans la foulée, Ramy (Bensebaini) tient le maillot d'un joueur et ça donne un carton jaune. On peut tenir un maillot et casser un joueur et c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut rien, on peut juste le dire.»

Pour Djamel Belmadi, la Confédération Africaine de football, devrait intervenir pour améliorer l'arbitrage. « C'est toujours l'Afrique qui est perdante. C'est un gros chantier de la CAF, si ils veulent travailler là-dessus, et si ils veulent que le football africain soit respecté, car les arbitres font ça en toute impunité.»

Avant d'ajouter que les joueurs devaient faire avec la situation et ne pas donner la possibilité aux arbitres de les sanctionner. « On doit passer par là, on doit se montrer forts là-dessus, et ne pas donner la possibilité aux arbitres de nous léser, c'est un peu le discours qu'on a avec les joueurs. »