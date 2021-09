Cote d'Ivoire: Serge Beynaud et Yodé-Siro en concert - La cité du Poro au rythme de l'Ivoire Road Trip

« Ce que le Disc Joker distille nous rappelle les années campus. En plus, Serge Beynaud et Yodé-Siro vont donner un concert gratuit ...Est-ce qu'on peut ne pas y être ? » C'est ainsi que s'est exprimé un groupe d'étudiants qui ne voulait pas se faire conter l'étape d'Ivoire Road Trip dans la ville de Korhogo. « Avec une telle affiche et l'enjaillement qui l'entoure, même si Ivoire offrait le show sur 10 jours d'affilé, nous serions-là ! » affirme Mlle Emeraude, étudiante l'Université Gon Coulibaly de Korhogo.

5000, 10000 spectateurs dans la cité du Poro pour l'Ivoire Road Trip ! En tout cas, les milliers de chaises n'ont pas suffi à contenir le public de l'espace Obali de Korhogo qui a accueilli la prestation des ambassadeurs de l'Ivoire, le samedi 04 septembre.

Pour le concert, Alain Serge et Dj Killer vont assurer la première partie en guest-star. Ensemble, ils vont surchauffer l'enceinte, le temps d'accueillir la star Serge Beynaud. A 23 heures, le groupe zouglou wôyô Djidji après une belle prestation zougloutique fait place au "Mannequin des arrangeurs". Lorsqu'il apparait sur la scène, le public se met tient débout et le show va monta d'un cran. Environ une heure plus tard le duo qui détient l'orthodoxie du Zoulou, Yodé et Siro va s'installe sur le podium. C'est l'extase. Ils vont égrener des titres comme « La vie », « Mon gbonhi » qui vont emballer le public qui reprendre en chœur ces titres. Après la cité du Poro, l'Ivoire Road Trip poursuit son périple à Daoukro, puis à Daloa.

Arrivé à Korhogo la veille du grand show, Serge Beynaud et Yodé-Siro ont le vendredi. A travers des "meet and greet", c'est-à-dire rencontrer et saluer les populations aura permis de booster les affaires des tenants des « maquis » et le transport à Korhogo. Soro T moto-taximan affirme avoir réalisé une recette de 80.000 FCFA dans la période du jeudi à samedi. Et de préciser que c'est seulement cinq clients d'hôtel qui lui ont permis de réaliser une telle recette. C'est dire également que le secteur de l'hôtellerie a fait de bonnes affaires quand on sait qu'il a été difficile à des membres de la presse de se loger faute de chambres.