Cote d'Ivoire: Marché ivoirien de l'artisanat - La 4è édition lancée ce jeudi à Abidjan

La quatrième édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva) se tiendra, du 2 au 11 décembre 2021, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville.

Cette édition, selon les organisateurs, sera lancée, le jeudi 9 septembre, à l'auditorium du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, au Plateau. Placée sous le patronage du Président de la République, Alassane Ouattara, cette édition vise à célébrer l'excellence en matière d'artisanat en Afrique et surtout inviter les populations à s'approprier les innovations du Miva 2021.

Par ailleurs, près de 100 mille visiteurs, une centaine d'artisans locaux et un millier de festivaliers internationaux sont attendus à ce rendez-vous qui s'articulera autour du thème : « L'artisanat face aux défis de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire ».

Les exposants proposeront des produits issus, entre autres, de l'agroalimentaire ; de la restauration ; des mines et carrières ; des métaux et constructions métallique ; mécanique ; électromécanique ; électricité et petites activités de transport.

Il sera question également du bois et assimilés, du textile, de l'habillement, de l'hygiène et soins corporels, ainsi que d'artisanat d'art et de décoration. Ce marché sera meublé également d'activités éducatives et de renforcement de capacités, d'expositions-ventes, de défilés de mode et de panels portant sur l'artisanat animés par des experts venus de pays invités.

Institué le 14 mai 2014 par le gouvernement ivoirien, le Marché ivoirien de l'artisanat est une plateforme visant à faire la promotion de l'entreprise individuelle.