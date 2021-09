Madagascar: Forêt d'Andavakimena-Andovoranto - La gestion de cette ressource forestière confiée aux communautés locales

La forêt primaire d'Andavakimena, dans la commune rurale d'Andovoranto, située à environ 16 km de Brickaville, est catégorisée en tant que forêt classée depuis la première République.

En effet, elle regorge d'une trentaine d'espèces faunistiques et floristiques endémiques qui sont actuellement menacées d'extinction en raison de la recrudescence des occupations illicites et des activités de braconnage. Désormais, les communautés locales, par le biais de la VOI Maitsoanala, prennent en main la gestion de cette ressource forestière, grâce à sa collaboration avec l'ONG Tao Tsara qui a bénéficié d'un financement de la Fondation Tany Meva à travers le fonds CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund).

La signature du contrat de transfert de gestion entre le président de cette communauté de base, représenté par son président, Fahenina Joseph et le directeur régional de l'Environnement et du développement durable, Lionel Armando Tezena, s'est tenue tout récemment sur place. « Nous subissons beaucoup de pression de la part des gens haut-placés ainsi que des personnes influentes financièrement dans le cadre de notre mission de protection de cette ressource forestière. Nous exigeons ainsi la cessation de toutes formes de pression afin que nous puissions mener à bien notre mission. Nous sollicitons également l'appui de la direction régionale de l'Environnement et du développement durable, pour ce faire », a soulevé le président de la VOI Maitsoanala, lors de cette cérémonie.

Trois ans renouvelables. Il est à noter que cette forêt classée d'Andavakimena, dans la commune rurale d'Andovoranto, est une forêt primaire ayant un taux d'endémicité élevée de sa biodiversité. « Etalée sur une superficie de 1 400 ha, on a transféré la gestion de 342 ha de cette ressource forestière à cette communauté locale de base. Le contrat de gestion est de trois ans renouvelables après évaluation positive de ses actions », a fait savoir le directeur régional de l'Environnement et du développement durable, Lionel Armando Tezena. Et lui d'ajouter que sa mission se limitera au reboisement et à la gestion durable de cette forêt. Un membre de la VOI pourra néanmoins effectuer les coupes pour son usage personnel, et ce, sur présentation d'une autorisation de coupe qui sera délivrée par le président de cette communauté locale de base. « Auparavant, une partie de cette forêt était gérée par un particulier. Mais celui-ci n'aurait pas respecté ses engagements dans le cadre d'une convention de location gérance. Il s'agit notamment de payer une redevance annuelle de 400 000 Ar. L'affaire est déjà entre nos mains », a-t-il enchaîné.

Fonds communautaire. Par ailleurs, l'ONG Tao Tsara qui apporte le soutien financier à la VOI a mis en œuvre un projet de développement de la commune d'Andovoranto, avant ce transfert de gestion. Cela concerne notamment la gestion des ressources naturelles par la restauration de la forêt littorale d'Andavakimena, l'appui aux activités génératrices de revenu (AGR), la formation en technique de carbonisation améliorée et enfin la sensibilisation axée sur la conservation de la biodiversité. Environ 330 personnes ont bénéficié d'une formation en élevage de canard et de poulet de race locale ainsi qu'en riziculture améliorée. Ces bénéficiaires verseront une ristourne dans un fonds communautaire, dont 45% de ce fonds est réservé à la VOI Maitsoanala pour pouvoir réaliser leur mission tandis que 50% serviront à financer des activités de développement. En revanche, les 5% restants seront alloués aux projets communautaires en collaboration avec la commune.