Madagascar: Barea - Donner du temps au temps

Deux jours après ce déplacement des Barea à Dar Es Salam, la passion des supporters n'est pas retombée.

Cette dernière s'exprime parfois de manière outrancière, la déception amenant certains à dire des mots qui dépassent parfois leur pensée. Il faut cependant rester serein et garder la tête froide car il ne fallait pas attendre des miracles de cette équipe mise sur pied en si peu de temps. Les spécialistes se rejoignent tous sur le fait qu'il ne faut pas se réfugier dans la nostalgie et qu'il faut aller de l'avant pour bâtir une équipe compétitive et miser sur les jeunes qui montrent de grandes qualités. Telle quelle, l' équipe qui est montée sur le terrain à Dar Es Salam a montré parfois un visage séduisant, mais toutes les lacunes doivent être relevées et il est nécessaire d'y remédier.

Les supporters qui ne se sont pas laissé emporter par une passion aveugle ont convenu que leur équipe s'est améliorée à Dar Es Salam. Cette dernière a présenté certes des lacunes, mais elle est perfectible. Le coach Eric Rabe n'a eu ses joueurs à sa disposition que très peu de temps et il a beaucoup improvisé. Les remarques désobligeantes faites par certains, demandant le retour de Nicolas Dupuis, sont déplacées. Il faut regarder vers l'avenir. Il est nécessaire de permettre à ce coach d'appliquer son programme.

C'est un professionnel qui a fait ses preuves dans le milieu du football. Il doit pouvoir réunir les joueurs pendant un laps de temps suffisant pour qu'il connaisse leurs qualités. Au football comme dans d'autres disciplines sportives, il est nécessaire de beaucoup travailler. La belle aventure de la CAN 2019 continue de faire rêver, mais on n'arrivera à ce stade qu'après un certain temps. C'est tout le football malgache qui est concerné. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. La patience est nécessaire. Il ne faut pas se précipiter et « donner du temps au temps ».