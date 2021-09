Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Nominations du SG et du DG du Trésor

Une douzaine de nominations aux hauts emplois de l'Etat au titre de quatre ministères a été prise hier en conseil des ministres au Palais d'Iavoloha.

Deux Andry. Nomination hier du nouveau Secrétaire Général (SG) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoharana. Il succède à Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison qui a été propulsée à la tête du MEF. Un autre Andry devient pour sa part directeur général du Trésor (DGT) en la personne d'Andry Nirina Rajaofetra. Une nomination qui va débloquer les procédures de paiement au niveau de la Paierie Générale à Antaninarenina où seuls les salaires pouvaient être perçus après le limogeage de l'ancien DGT. La troisième nomination décrétée hier au sein du MEF est celle du directeur de la Communication, Johasy Haritiana Randrianarisoa.

Organigramme. Avec le changement de l'organigramme du gouvernement opéré lors du dernier remaniement, Marie-Louise Bebiarivola Rakoto devient SG du Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers. Sont nommés au titre du même ministère, Petera Ratolorantsoa, directeur général des Services fonciers ; Tiana Randrianasoloarimina, directeur général de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement ; Marc Aurèle Tsaranirina, directeur administratif et financier ; Eralison Pierrot Antsivalahiniko Ramanantsoa, directeur des Affaires Juridiques.

Trois Généraux. Nominations également au niveau du Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie. En l'occurrence, le Général de Brigade Jeannot Reribake, Premier Adjoint au Commandant de la Gendarmerie ; le Général de Brigade Itibar Ottman, Deuxième Adjoint au Commandant de la Gendarmerie ; le Général de Brigade Jean Herbert Andriatahina Rakotomalala, Chef d'Etat-major du Commandant de la Gendarmerie nationale. Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a aussi un nouveau directeur des affaires financières (DAF) en la personne de Lydien Sihanaka Andriniaina. Les nominations aux hauts emplois de l'Etat vont continuer avec l'éclatement de certains ministères et la nomination de nouveaux ministres et vice-ministres.