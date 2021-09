Madagascar: Spectacle vivant - Aomby part à la conquête des Alliances Françaises

Aomby est un spectacle combinant théâtre et poésie. Portée par le slameur et désormais comédien Gad Bensalem, cette création artistique aborde la survie dans les savanes du Grand Sud de la Grande île.

« À l'heure où les Malaso - à l'image de Remenabila - sont à la fois bourreaux dans les villages et héros dans les jeux vidéos, les questions de la tradition et de la mondialisation se posent plus que jamais », telle est la petite mise en bouche proposée pour ce spectacle. Pour ce qui est du contenu, la musique de Anjara Rakotozafiarison accompagnera le texte de Gad Bensalem.

Une première représentation de cette production de la compagnie Karanbolaz de La Réunion aura lieu à l'Alliance française d'Antsirabe ce mois, plus exactement le mercredi 22 septembre 2021 à 17 h. Ensuite, la troupe devra poursuivre son chemin vers les autres Alliances françaises : Morondava et Ambositra toujours pour le mois de septembre. Manakara, Farafangana et Fianarantsoa sont au programme pour le mois d'octobre. Ce sera ensuite le tour de Toliara, Mahajanga et Antsiranana à partir de novembre. Et enfin, les derniers rendez-vous auront lieu en décembre à Toamasina, Antananarivo et Tsiroanomandidy. Ces dates sont susceptibles de changement. Ce projet est appuyé par l'Ambassade de France à Madagascar et la DAC Réunion.

Il convient de noter que ce spectacle est donné en simultané avec la tournée nationale de "La Planète des songes" menée conjointement par Gad Bensalem, System-D et Tagman Namgat. Comme indiqué dans notre précédente édition, ce spectacle est programmé à l'Alliance Française d'Antsirabe le samedi 18 septembre 2021 à 18h.