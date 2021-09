Egypte: Début de l'exercice d'entraînement égypto-chypriote "Ptolémée 2021"

L'exercice d'entraînement conjoint égypto-chypriote "Ptolémée 2021" a été lancée, à Chypre, avec la participation des unités des forces spéciales des deux pays.

La première phase de l'exercice comprend la tenue d'un ensemble de conférences théoriques et pratiques dans le but d'unifier les concepts de combat et de perfectionner les compétences des forces participantes des deux pays. L'exercice d'entraînement "Ptolémée 2021", qui se poursuit pendant plusieurs jours, s'inscrit dans le cadre du plan de formation conjoint des forces armées avec les pays frères et amis visant à échanger des expériences, à enrichir les aspects de la coopération militaire et à développer l'action conjointe entre les Forces armées égyptiennes et chypriotes. Source : MENA