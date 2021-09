Madagascar: Herimanana Razafimahefa à Vienne - « Succès de la lutte contre le Coronavirus à Madagascar»

Comme nous l'avions annoncé dans notre édition d'avant-hier, le chef de la délégation malgache à Vienne, en l'occurrence, Herimanana Razafimahefa a pris la parole hier dans la capitale autrichienne.

Il a focalisé son intervention sur le succès de la lutte contre le Coronavirus à Madagascar et l'impact désastreux du changement climatique à Madagascar ; particulièrement dans le Sud de Madagascar. « Madagascar, touché par la pandémie de Covid-19 comme tous les pays du monde, a réussi à combattre la pandémie dans l'état actuel des choses, et ne compte plus que quelques cas résiduels. Il n'y a aucun nouveau cas de décès et l'état d'urgence sanitaire a été levé la semaine dernière. À part le protocole classique, nous avons utilisé le CVO+, à base d'Artemisia Annua qui se trouve entièrement produit à Madagascar. Madagascar, Etat insulaire de l'Océan Indien, est vulnérable au changement climatique et subit fortement des effets désastreux sur la population et sur l'environnement du pays.

Une des conséquences les plus graves est la sécheresse récurrente devenue extrêmement sévère dans le Sud de Madagascar, causant la famine et la détresse de la population locale, forcée de se déplacer vers d'autres régions du pays, entraînant ainsi un exode rural sans précédent. Les Parlementaires de Madagascar, en concordance avec le Gouvernement malagasy, mobilisent ainsi tous les efforts afin de porter secours, de soutenir et d'accompagner la population du Sud du pays victime de ces conséquences néfastes du changement climatique. Le climat sévère causé par le changement climatique ne touche pas seulement le Sud mais d'autres régions du pays. Alors que la sécheresse frappe durement le Sud, les inondations causées par des pluies diluviennes touchent fortement les autres régions de Madagascar. Les cyclones tropicaux que nous subissons chaque année s'ajoutent à tout cela.

Madagascar appelle ainsi à la coopération internationale qui est cruciale dans le cadre des efforts déployés afin de pallier les graves conséquences de la pandémie de Covid-19 et des changements climatiques. »