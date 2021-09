Cote d'Ivoire: Direction des cantines scolaires de Man - Le PAM fait don d'un entrepôt de stockage et d'un bâtiment de 03 bureaux

« Le représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d'Ivoire, M. Ussama Osman, a remis le 25 août 2021 au Secrétaire général de la Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (DRENA) de Man, M. Ali Pokou, représentant le directeur régional de la DRENA, les clés d'un magasin de stockage et de trois bureaux », rapporte un communiqué de l'institution Onusienne dont Fratmat.info a reçu copie, le 6 septembre 2021.

Installés dans l'enceinte du CAFOP de la ville de Man, cet entrepôt permettra, entre autres, de renforcer les capacités de la Direction des Cantines Scolaires (DCS) dans le stockage et la gestion des vivres dans la zone Ouest du pays. Construit sur une superficie de 600 m2 avec une capacité de stockage de plus de 1000 tonnes, le magasin réceptionnera les vivres à destination des différentes cantines scolaires de la région en prélude aux distributions dans les écoles, ce qui représente un apport considérable dans la gestion de la chaine d'approvisionnement des cantines.

Réceptionnant l'entrepôt, M. Ali Pokou a pour sa part apprécié le geste du PAM à l'endroit de la Direction des Cantines Scolaires. Selon lui, ce magasin de stockage et ces bureaux sont indispensables et les bienvenues car ils permettront un grand stockage des vivres et le ravitaillement plus aisé des cantines de la zone. « C'est avec beaucoup de satisfaction que je réceptionne les clés de cet entrepôt et des trois bureaux. Les bâtiments que nous avons reçus seront d'une grande utilité dans le cadre de l'approvisionnement des cantines scolaires de notre région. C'est un grand pas franchi dans l'acheminement des vivres vers les bénéficiaires. Nous rassurons le PAM que nous en ferons un bon usage », s'est réjoui le Secrétaire général de la DRENA de Man.

Le représentant du PAM a rappelé que son organisation a fait l'effort pour construire cet entrepôt et les trois bureaux dans le cadre du programme de pérennisation des cantines scolaires et de la passation de la responsabilité entière de la gestion des cantines aux autorités ivoiriennes. « Nous pensons que nous avons maintenant une structure de stockage qui est capable de répondre aux besoins de la Direction des Cantines Scolaires dans la région Ouest du pays. Cet entrepôt sera un hub pour la centralisation des vivres pour les distribuer ensuite à temps et en quantités voulues aux cantines. La DCS dispose ainsi d'un instrument pour remplir sa mission et le PAM se félicite d'avoir pu contribuer à cet objectif », a justifié Ussama Osman.

En marge de la remise de l'entrepôt, M. Ussama Osman s'est rendu dans les villages de Mandougou et de Bouindala dans le département de Touba, à la rencontre des groupements agricoles appuyés par le PAM dans le cadre du programme de pérennisation des cantines scolaires en Côte d'Ivoire.

A Mandougou, il a échangé avec les membres du groupement de femmes agricultrices, spécialisé dans la riziculture et qui fournissent une partie de leur production pour les repas des enfants à la cantine. Sur place, le Représentant du PAM a apprécié le courage des femmes productrices et les a exhortés à continuer à soutenir la scolarisation de leurs enfants à travers la cantine scolaire. Dans le village de Bouindala, il a procédé à la remise d'un tricycle pour le transport de leurs productions agricoles vers le marché.