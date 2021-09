Cote d'Ivoire: Ouverture du Femua 13 - Abidjan, carrefour des musiques urbaines

Ils seront vingt artistes d'Afrique et d'ailleurs à se relayer sur différents plateaux à Abidjan. Le but, égayer et éduquer lors de cette 13ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Côte d'Ivoire).

ABIDJAN- On va « s'enjailler » ! Cette expression de l'argot ivoirien - signifiant faire la fête- a trouvé une résonnance particulière, hier, lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la 13ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua). Dans un site aménagé dans le faubourg d'Anoumabo dans la commune de Marcory au sud du district d'Abidjan, la joie était le sentiment le mieux partagé. Sous un ciel gris, des rythmes, des couleurs ont donné le ton de ce Femua 13 béni par les griots Akan, les notables et chefs traditionnels drapés dans des pagnes wax.

Tambours, fanfare, sonorités zouglou ont fait monter la pression devant une assistance qui en redemandait. La tonalité de l'ambiance a pris une autre allure avec l'introduction de la danse guerrière. L'expression corporelle transpire avec délicatesse, virilité et esthétisme. Par moment, des cris de youyous s'échappent du public pour valider une chorégraphie bien rendue.

À la suite du volet spirituel avec le rituel de la libation, place aux discours officiels. Dans son propos, le Commissaire général du Femua, Salif Traoré dit A'Salfo du groupe Magic System s'est réjoui de voir « enfin » le Femua 13 organisé à la suite de report lié à la crise sanitaire Covid-19. La tenue de cette plateforme dédiée à l'Afrique musicale, a estimé A'Salfo, sonne la reprise des activités culturelles en Côte d'Ivoire. Cela va faire rimer, selon lui, un Femua de musique avec un Femua de sensibilisation à la Covid-19. Cela se résume en deux mots : égayer, éduquer.

Au-delà de l'aspect divertissement, relève le Commissaire général, le Festival contribue au bien-être des populations avec un volet social comme colonne vertébrale.

Alliance culturelle

Dans son discours, l'Ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire -premier partenaire institutionnel du Femua, Jobst Von Kirchmann- voit ce Festival comme un bel exemple pour parler des valeurs de paix et développement qui unissent, rapprochent l'Afrique et l'Europe. Un clin d'œil allusif au thème du Femua 13 : « Construire l'alliance Afrique-Europe par la culture ».

Le diplomate européen a magnifié un festival panafricain, paneuropéen qui scelle l'alliance culturelle entre l'Afrique et le vieux continent. Au regard de J. Von Kirchmann, le Femua montre que pandémie et culture peuvent coexister.

Pour sa part, le Ministre ivoirien de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou N'guessan Kouamé a salué le choix porté sur le Sénégal comme pays invité d'honneur. « Cela traduit le dynamisme de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est aussi l'illustration des liens séculaires entre les deux peuples qui valorisent la culture et la jeunesse », a souligné Mme Kouamé.

Répondant à cette délicatesse diplomatique, son homologue du Sénégal a décliné les ambitions de son pays pour assurer une participation « mémorable » au Femua. Au regard du mMinistre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, il s'agira de présenter un échantillon de la diversité et de la portée mondiale des arts vivants : la musique dans toutes ces variantes, le conte, le slam, la mode et le stylisme, entre autres. Le Femua sera offert comme tremplin aux talents confirmés, comme émergents, des artistes sénégalais.

« Au-delà des arts vivants, offrir une vitrine aux merveilles de notre pays sur le plan du patrimoine mais aussi de la gastronomie », promet Abdoulaye Diop. De quoi mettre l'eau à la bouche. La Journée du Sénégal sera célébrée aujourd'hui.

(envoyé spécial)