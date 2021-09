Cote d'Ivoire: Femua 13 - Deux écoles primaires offertes

La Fondation Magic system va offrir deux (2) écoles primaires dans le cadre des actions sociales de l'édition 2021 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Vavoua et Tanda sont les villes concernées. Ces écoles viennent s'ajouter à sept (7) déjà offertes.

La première pierre a été posée de façon symbolique à l'école primaire publique Magic System, à Marcory Anoumabo. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du festival, le mardi 7 septembre 2021, dans la même commune.

A cette occasion, le commissaire général du Femua, Traoré Salif dit A'salfo, a rappelé le bien-fondé de cette initiative. « A travers le Femua, nous voulons œuvrer toujours à assurer le confort et le bien-être de la population. Le Femua n'est pas seulement de la musique urbaine », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « plus qu'un don de soi, le vaste chantier de Femua est celui de mener des actions au bénéfice des populations, promouvoir le développement durable et le bonheur de chacun ».

La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs ministres. Il s'agit, notamment de Harlette Badou N'Guessan Kouamé, ministre de la Culture, de l'Industrie et des Arts du spectacle et de son homologue du Sénégal Abdoulaye Diop, ainsi que Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et Agnès Kraidy, conseillère technique du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie.

Le Femua, il faut le noter, est à sa 13è édition. Le thème choisi cette année est : « Alliance Afrique-Europe : paix et développement ».

Joseph Bessin (Stagiaire)