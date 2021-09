Cote d'Ivoire: Amélioration de la qualité des services télécom - Un opérateur annonce la mise en service de son câble sous-marin

Ce n'est un secret pour personne, les télécoms constituent un vecteur de croissance des activités des entreprises. Dans le cadre de sa campagne de proximité et de suivi personnalisé dénommé « Moov chez vous », l'opérateur global de télécommunication était à « Vivo Energy », du 23 au 27 août 2021.

A cette occasion, le Directeur général de Moov Africa CI, M. Lhoussaine Oussalah a annoncé la connexion et la mise en service de son câble sous-marin. A l'en croire, cette infrastructure permettra « d'impacter dans les jours avenir la qualité et le coût des services télécom ». Et cela, tant au plan international que national au profit aussi bien des populations que des entreprises.

Dans l'entreprise concernée, il faut noter que l'état des lieux dressé fait apparaitre un taux de 95% de connectivité des 226 stations. L'opérateur de télécom a rassuré la direction générale de cette entreprise quant à la prise en compte et le traitement total des requêtes enregistrées pour une offre de service de qualité.

L'une des raisons de cette campagne, a affirmé M. Oussalah, c'est d'accompagner les opérateurs et acteurs économiques nationaux à relever le défi de la digitalisation de leurs activités. Et faire des Tic, un vecteur de création de valeur à travers l'innovation, et de nouveaux busness modèls, pour la croissance et le développement économique de leurs activités et de l'économie nationale.

Il faut noter qu'après avoir apprécié cette initiative, M. Mohamed Chaabouni Directeur général de l'entreprise visitée a salué cette initiative innovante qui permettra d'accompagner la dynamique de croissance de son entreprise.