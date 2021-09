Cote d'Ivoire: Contrôle démocratique du secteur de la sécurité - Le Rasalao-Côte d'Ivoire forme ses points focaux régions

Le Réseau d'actions sur les armes légères en Afrique, section Côte d'Ivoire (RASALAO-CI), a organisé du 30 Août au 02 septembre 2021, à Bonoua, à l'intention de ses points focaux régionaux et des structures membres, une formation sur le contrôle démocratique du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire,.

Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de son projet intitulé : « Renforcement des compétences et des capacités du RASALAO-CI en matière de contrôle démocratique du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, tenant compte du genre », a enregistré une vingtaine de participants. Lequel projet est financé par l'Union Européenne, à travers son fonds « LIANE 2 », sur une période de douze mois.

La cérémonie d'ouverture s'est tenu le mardi 31 août 2021, en présence des autoritaires administratives, politiques et sécuritaires de la ville de Bonoua.

A l'occasion, le Président du Rasalao-Ci, N'Tayé Aka Victorien, a souligné que ce projet est novateur, en ce sens qu'il vient donner les outils aux membres du Rasalao pour apporter une contribution significative à la mise en œuvre d'une gouvernance inclusive du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Cela, à travers notamment, leur contribution à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques sécuritaires, aux côtés de l'Etat, et leur participation au suivi-évaluation desdites politiques.

N'Tayé Aka Victorien, a également, saisi l'occasion pour partager la vision nouvelle de son Réseau qui cadre avec ce projet. A savoir, faire du Rasalao-Ci, un Réseau dynamique, professionnel et engagé. Cela passe naturellement, par la formation.

Pour sa part, Marie Fatim Diomande Meïté, Secrétaire Exécutive de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres (ComNat-Alpc), a félicité le Rasalao-Ci pour ses actions et s'est dite satisfaite de la qualité des modules dispensés au cours de cette formation.

Elle a aussi encouragé les membres du Rasalao-Ci, à jouer dorénavant, leur rôle aux côtés de l'Etat et au sein des communautés, en vue de contribuer à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, avec une implication du genre.

La secrétaire exécutive de la ComNat-Alpc a aussi, réitéré le soutien de son institution, au Rasalao-Ci.

Dans le même sens, le Commissaire principal de police de Bonoua, Gbato Gérard, représentant le Sous-préfet, présidant ladite cérémonie, a marqué toute sa satisfaction pour la tenue de cet atelier dans sa circonscription.

Il a invité chacune et chacun des participants à être des relais auprès des communautés, afin d'aider l'Etat dans sa lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire.

Infos : Sercom