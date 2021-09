Cote d'Ivoire: Environnement/Projet Oi-ren/Liane2 - Une trentaine de chefs de délégations régionales renforcent leurs capacités

Un atelier de formation et de renforcement de capacités sur la gouvernance forestière a réuni, du 30 août au 3 septembre 2021, une trentaine de chefs de délégations régionales, à Cocody-Riviera Palmeraie.

C'est une initiative de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles (Oi-ren), en collaboration avec Leadership et initiative des acteurs non étatiques (Liane2), et l'appui technique et financier de l'Union européenne.

A travers cet atelier, l'Oi-ren veut contribuer à renforcer les capacités des acteurs sur le processus de réforme, de mise en œuvre et de suivi de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire.

Selon Issouf Doumbia, président de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, l'objectif de cette rencontre est de contribuer au renforcement des capacités pour une participation plus efficace, plus représentative, plus professionnelle et plus active de la société civile aux processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques, programmes et initiatives nationaux du secteur forestier en Côte d'Ivoire.

« L'une des activités de ce projet est d'organiser des ateliers de renforcement de capacités de son bureau exécutif, ses groupes thématiques et ses délégations régionales afin de les rendre plus dynamiques dans leur participation en matière de gouvernance forestière », a soutenu Issouf Doumbia.

Quant à Kouadio Sylviane, chef de projet Oi-ren/Liane2, elle a fait savoir que le projet accompagne la société civile pour une participation plus professionnelle, structurée et engagée dans la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Il est financé par l'Union européenne (Ue) à hauteur de 24 millions 900 mille 270 FCfa sur une période de douze mois, c'est-à-dire d'avril 2021 à avril 2022.

L'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, il faut le rappeler, est une plateforme de la société civile engagée, de façon générale, dans la protection de l'environnement et la défense des droits de l'homme. Il existe depuis 2013.