Afrique: Football - Série d'invincibilité, l'Algérie menace la France

L'Algérie continue son impressionnante série d'invincibilité. Après leur match nul concédé face au Burkina Faso (1-1), les Fennecs menacent sérieusement la France.

La sélection nationale de l'Algérie a amélioré sa série d'invincibilité à la suite du nul face aux Etalons dans le cadre des éliminatoires du mondial 2022. Les Fennecs sont à leur 29e match sans défaite.

L'Algérie n'est qu'à un match pour égaler le record établi par les bleus d'Aimé Jacquet entre février 1994 et novembre 1996. Avec les deux prochains matchs des éliminatoires du mondial 2022 contre le Niger et Djibouti, Djamel Belmadi et ses joueurs auront l'occasion de recaler la France au second plan et de foncer sur la Hongrie (32) ou encore le Brésil et l'Espagne. L'Italie détient le record d'invisibilité. La série est d'ailleurs en cours.

