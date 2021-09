Afrique: Amobé Mévégué - L'homme-orchestre s'est tu à jamais

Amobé Mévégué, né le 1er octobre 1968 à Yaoundé au Cameroun, est décédé le 8 septembre 2021 des suites de courte maladie. Animateur, journaliste et producteur camerounais. Arrivé en France à l'âge de cinq ans, il était diplômé d'un DEUG en communication et d'une licence en cinéma.

Il poursuit sa formation au conservatoire libre du cinéma français de Paris (promotion 92-94). A cette époque il travaille pour plusieurs radios africaines et antillaises (Tabala FM, Topic, Média Tropical).

En 1966, parallèlement à ses activités à RFI, il coproduit Africa Musica, le premier hit-parade des musiques africaines. Cette émission est diffusée sur les réseaux des chaînes de télévisions nationales d'une trentaine de pays d'Afrique grâce à CFI (Canal France Internationale).

En 1988, sur MCM Africa, il conçoit avec Myriam Seurat le premier talkshow, quotidien de la diversité.

En 2000, il crée le magazine de presse écrite Afrobiz tiré à 50 000 exemplaires, ainsi que le site associé Afrobiz.com.

Dirigeant de média depuis la création du magazine Afrobiz, il était de la chaîne de télévision panafricaine UBIZNESS, disponible en Afrique sur le bouquet canal satellite, et en France sur le câble.

Celui que le monde de la musique, du cinéma et de la télé vient de perdre était aussi très engagé socialement. Pendant de longues années, il a soutenu et promu de nombreuses initiatives en Afrique et dans les Caraïbes.

Il a, en effet, mis sur pied l'association PAZ, une tune en création au sein de laquelle il impulse de nombreux projets à vocation culturelle et sociale.

Cet engagement se concrétise notamment par la création en 2004 de FAMOUS, le festival afro asiatique des œuvres universelles de solidarité. Cette association, qui a changé de dénomination, est désormais intitulée l'Académie du plus beau rêve africain AMOBADAY, qui signifie Amobé Most Beautiful African Dream Academy for the youth.

Cruauté du sort, Amobé Mévégué es rentré récemment du Cameroun, son pays natal, où il a porté en terre sa mère en août dernier.