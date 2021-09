Angola: La TAAG reçoit un quatrième avion Dash-400

Luanda — La compagnie aérienne angolaise TAAG a reçu mercredi le quatrième des six avions Dash8-400 acquis du constructeur canadien Havilland of Canada Limited, dans le cadre de sa modernisation et de sa restructuration.

Après les avions nommés Cunene, Kwanza et Zaïre, la TAAG a reçu le Cassai (nom d'une rivière de la province de Lunda Sul), le quatrième appareil ayant aussi une capacité de transporter74 passagers, dont 64 en classe économique et 10 en classe affaire.

L'avion, d'une autonomie de vol de 6 heures, vole jusqu'à 2.500 mètres d'altitude et peut atteindre une vitesse de 700 km/heure.

S'adressant à la presse, le chef des projets de la TAAG, Miguel Paulo Cassoma, a informé que cet appareil entrera en service dans les 15 prochains jours.

« Il s'agit d'un avion de plus qui renforcera les vols intérieurs et régionaux, par exemple vers le Congo, la République démocratique du Congo et la Namibie, en vue de réduire les asymétries régionales », a-t-il souligné.

Il a informé que le prochain appareil, avec les mêmes caractéristiques, devrait arriver dans le pays en novembre prochain et le dernier est attendu au cours du premier trimestre 2022.