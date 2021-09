Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale - La Comped s'engage à accompagner le président Ouattara

La Coalition des mouvements pour la paix, l'emploi-jeune et le développement(Comped) présidée par Zoumana Cissé, a salué l'engagement du président Alassane Ouattara à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale, gage de développement. Il s'exprimait le samedi 04 septembre 2021 au baron de Yopougon, à l'occasion de la troisième édition des assises de la Comped.

Zoumana Cissé, a salué la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo. Une rencontre qui démontre, selon lui, l'engagement du Président Alassane Ouattara à renforcer la cohésion sociale et surtout booster la réconciliation nationale. Pour Zoumana Cissé, l'engagement total du chef de l'exécutif depuis 2011 à consolider la paix durable et la réconciliation entre les fils et les filles de notre nation ne fait aucun doute. Parlant des actes forts de la réconciliation, le président de la Comped a mentionné entre autres la mise en place de la Cdvr, la Conariv, une loi d'amnistie dont plus de 800 prisonniers qui ont recouvert la liberté, un ministère dédié à la réconciliation nationale qui selon lui, constituent autant d'initiatives qui de façon significative ont renforcé la dynamique de paix dans laquelle le pays s'est engagé. Apportant son soutien au président Alassane Ouattara afin de le soutenir dans cette vision, gage de stabilité, de paix et donc de développement de notre pays, la Comped a décidé de se faire le chantre de la réconciliation nationale.

Le parrain de cette cérémonie Kamaté Issiaka par ailleurs le Daf de L'Aderiz a salué l'initiative de cette coalition qui pour lui, est un thème alléchant d'autant plus que le chef de l'Etat est un leader charismatique et un homme de paix. Les panels sur l'entreprenariat ont meublé cette rencontre qui a vu la mobilisation de la jeunesse.