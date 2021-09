Angola: Lancement de l'appel d'offres international pour la concession du corridor Lobito

Lobito — Le Gouvernement angolais a lancé mercredi, à Lobito, province de Benguela, l'appel d'offres international pour la gestion et l'entretien des infrastructures ferroviaires dans le corridor de Lobito.

Lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Ricardo D'Abeu, on a appris que le ministère envisage de créer une Société à But Spécifique (SPE), qui sera conduite par des opérateurs privés.

Pour participer à l'appel d'offres, les soumissionnaires doivent avoir une capacité technique et financière et une grande expérience dans l'exploration de ce type d'infrastructures, et soumettre leurs propositions sur le site Internet du ministère avant le 7 décembre.

La période de concession sera d'une durée de 30 ans, au cours de laquelle le gagnant assumera le transport de grandes cargaisons, avec une plus grande prédominance pour les minerais et les carburants, tandis que le service de transport public pour les passagers et les petites marchandises restera sous la gestion du Chemin de fer de Benguela (CFB).

Selon le ministre, outre la responsabilité du transport des marchandises et de la logistique de soutien, la future société aura une obligation supplémentaire, qui concerne l'investissement d'une branche reliant le chemin de fer à la Zambie, de Ruacano à Gingi, en une extension de 259 kilomètres.

"Avec la construction de cette infrastructure, les concurrents ont droit à la garantie d'avoir la période d'exploration étendue de 30 à 50 ans de concession", a-t-il assuré.

Ricardo D'Abeu a révélé que l'État angolais a investi plus de 2 milliards de dollars américains dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et des moyens de circulation du couloir de Lobito, pour le mettre à la disposition des agents économiques et des populations, au profit également de la République démocratique du Congo et de la Zambie, permettant une plus grande intégration régionale et intercontinentale.

"Nous sommes certains qu'il s'agit d'un paquet décisif pour augmenter la compétitivité des produits d'exportation dans la région et pour réduire les coûts des populations dans les pays de la région", a déclaré le ministre.

Il a tenu à souligner que le maintien des emplois et une augmentation significative des revenus à percevoir sont garantis.

«Nous avons entendu dire que dans les mouvements les plus dorés du CFB, plus de 3,5 millions de tonnes de produits ont été transportés et l'étude de faisabilité économique que nous avons réalisée nous permet de prévoir l'augmentation de la condition opérationnelle actuelle de 44 fois plus, jusqu'à l'an de 2050.

La viabilité économique du corridor de Lobito repose sur la création d'une solution de transport intermodal de marchandises vers et depuis la RDC et la Zambie, impactant positivement la réduction des coûts par rapport aux principales alternatives existantes dans la région.

Outre la vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, Lídia Amaro, représentant le gouverneur Luis Nunes, des représentants des ambassades de Chine, d'Espagne, de France, du Royaume-Uni, des États-Unis, des Émirats arabes unis, des hommes d'affaires nationaux et étrangers ont également assisté à cette cérémonie.