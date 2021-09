Angola: Le pays appelle à une meilleure distribution des vaccins contre le Covid-19

Luanda — Le président du Parlement angolais, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a appelé mercredi à Vienne, en Autriche, à un partenariat mondial dans la lutte contre le Covid-19, avec la distribution des vaccins sur un pied d'égalité.

S'exprimant lors de la 5e Conférence mondiale des présidents de parlement, qui se tient dans la capitale autrichienne, le leader du parlement angolais a déclaré que personne ne peut être exclu de l'accès aux vaccins contre le Covid-19.

En effet, il a souligné les actions entreprises par le gouvernement angolais pour la prévention et le contrôle de la pandémie dans le pays.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a également parlé de la modification de la loi sur la protection civile dans le pays, pour guider l'action de l'État dans une situation de catastrophe publique, en respectant toujours les droits et libertés des citoyens.

Avec une population d'environ 33 millions d'habitants, l'Angola a enregistré à ce jour environ 47 000 cas de Covid-19, dont plus de 40 000 ont été guéris et plus d'un millier de décès.

Le grand événement, qui rassemble plus de 110 présidents de parlement, abordera des questions qui nécessitent une action parlementaire internationale urgente, notamment la réponse mondiale à la pandémie et la reprise post-Covid, l'urgence climatique, le développement durable, la lutte contre la désinformation, la participation des jeunes à politique et l'égalité des sexes.

Basée à Genève, en Suisse, l'Union interparlementaire est l'organisation mondiale des parlements nationaux créée en juin 1889 à Paris par un petit groupe de parlementaires.

L'Union interparlementaire se consacre à la promotion de la paix par la diplomatie parlementaire et le dialogue inclusif.

Elle compte actuellement 179 parlements membres, 13 membres associés et un nombre croissant de parlementaires du monde entier impliqués dans les travaux de l'organisation.

L'Angola est membre à part entière de l'Union interparlementaire depuis 1986.