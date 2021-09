Congo-Brazzaville: Education - Lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme sous toutes ses formes

Elargir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour réduire le taux d'analphabètes et d'illettrés est l'un des défis inscrits dans l'agenda de la 55e Journée internationale de l'alphabétisation, dont les activités ont été lancées le 8 septembre, à Brazzaville, sous l"égide de Régine Tchycaya-Oboa, directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

La Journée internationale de l'alphabétisme est célébrée, dans le pays, de manière combinée avec la semaine nationale dédiée à la problématique. « L'alphabétisation numérique : un appoint nécessaire pour garantir un apprentissage tout au long de la vie » est le thème sur lequel le Congo célèbre cette journée et résume la quintessence de l'ensemble des activités qui seront organisées le long de ladite semaine. Explorer les facteurs qui rendent inclusive l'alphabétisation fondée sur la technologie, examiner la façon dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide axé sur l'humain en mettant en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont les jeunes, les adultes non alphabétisés font partie des axes de travail pour cette journée.

« Il s'agit de faire le point des avancées et des défis à relever », a fait savoir la directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Matongo. Elle a reconnu que les efforts sont consentis dans le secteur mais les faiblesses sont à noter : manque d'outils didactiques, pas suffisamment de formateurs formés... Un tableau peu reluisant pour réaliser les performances attendues. L'appel a alors été lancé aux pouvoirs publics de mettre plus de moyens en jeu.

La direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle développe, depuis 2017, le projet « Alphabétisation fonctionnelle numérique », en partenariat avec l'Unesco, en faveur d'une centaine de jeunes filles mères fréquentant les centres d'alphabétisation des départements de Brazzaville et du Pool. Pour la représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega, il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour ne laisser personne au bord de la route et que les institutions d'éducation se déplacent vers les apprenants à travers les stratégies hybrides. La diplomate onusienne a, par ailleurs, évoqué le développement d'une offre éducative à distance en vue d'assurer une continuité pédagogique et une consolidation des acquis.