Afrique: Afrobasket féminin «Yaoundé 2021» / Publication de la liste des 12 lionnes - Entre rajeunissement et maintien de cadres

Moustapha Gaye a publié hier, mercredi 8 septembre la liste des 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal à l'Afrobasket féminin prévue du 17 au 26 septembre au Cameroun. Le sélectionneur national, qui faisait face à la presse, a insufflé du sang neuf dans son effectif rajeuni. En l'absence de son pilier, Astou Traoré, le sélectionneur national s'est adossé sur quelques unes de ses cadres avec comme objectif de monter sur le podium. Il s'agit notamment du capitaine Mame Marie Sy mais aussi sur l'expérience de Oumou Khayri Sarr alias Toch ou encore de Yacine Diop.

Moustapha Gaye a dévoilé hier, mercredi 8 septembre, la liste des 12 Lionnes qui vont représenter le Sénégal à la 26e édition de l'Afrobasket feminin prévue du 17 au 26 septembre septembre au Cameroun. Le sélectionneur des Lionnes qui faisait face à la presse, a joué la carte du rajeunissement en intégrant plusieurs nouvelles.

SANS ASTOU TRAORE, AVEC BINTOU DIEME ET OUMOU KHAIRY SARR ET MAME MARIE SY

Sur les 17 joueuses qui avaient engagé la dernière phase de sa préparation entamée avec 17 joueuses, le coach national s'est séparé de cinq joueuses notamment Victorine Thiaw, Leina Timera, Fatou Pouye, Oumou Kalsoum Touré et Maimouna Diarra. Avec l'absence notoire d'un des piliers de la sélection, notamment Astou Traoré, il s'appuyera sur ses autres cadres comme la meneuse Bintou Dième mais aussi sur Mame Marie Sy et Oumou Khaïry Sarr qui totalisent toutes les deux six participations à une édition de l'Afrobasket avec en primes deux trophées à leur actif. Un capital d'expérience qu'elles mettront au profit de cette nouvelle vague formée autour de Madjiguéne Séne, Yaye Irma Diémé, Léna Niang Ndeye Fatou Ndiaye, Sokhna Fatou Sylla, Anne Françoise Diouf ou encore de Yacine Diop, un des meilleurs espoirs du basket ball sénégalais.

«DONNER LA CHANCE AUX PLUS JEUNES»

Revenant sur ses choix qu'il a jugés difficiles, le sélectionneur des Lionnes a estimé avoir retenu comme critères de sélection l'état d'esprit, le savoir-faire, la compétence, la complémentarité. «Je pense qu'il fallait penser à amener du sang neuf dans cette équipe nationale. A l'image de ce qu'on a fait chez les garçons, je pense qu'il est important au Sénégal, qu'on pense au rajeunissement progressif de nos effectifs. Ceux et celles qui ont été là ont vraiment les honneurs de la République. Mais, nous sommes arrivés à un moment où il est fondamental de renouveler les effectifs et de donner la chance aux plus jeunes pour qu'elles puissent écrire leur propre histoire», a déclaré Moustapha Gaye.

Finaliste malheureux de l'AfroBasket 2019, l'équipe du Sénégal aura, dans cette logique de construction, l'objectif de monter sur le podium à Yaoundé. Et dans cette direction, le coach des Lionnes, par ailleurs, directeur technique national, rappelle sa feuille de route et le chantier qu'il a inscrit dans la durée. «Nous avons jugé utile d'avoir un objectif podium parce qu'une génération est en train de partir progressivement, une autre arrive. C'est la croisée des chemins. Nous allons prendre le temps de construire et dans la durée. Je le disais dans un panel de l'ANPS (association nationale de la presse sportive) qu'au Sénégal, nous sommes trop dans l'instabilité. Il faut travailler sur cela et essayer de promouvoir la durée, c'est-à-dire donner de la place aux jeunes», indique-t-il. Pour cette 25ème édition de l'Afrobasket, les «Lionnes» figurent dans le groupe C en compagnie de la Guinée et de l'Egypte.

LISTE DES LIONNES

Meneuses

Maty Fall (ASC Ville de Dakar/ Sénégal), Bintou Dieme (Nantes Rezé/ France)

Arrières

Couna Ndao (SC Ville de Dakar/Sénégal), Yacine Diop (Charnay Basket/France)

Ailières

Yaye Irma Dieme (ASC Ville de Dakar/Sénégal), Lena Niang (Temple University /USA), Ndeye Fatou Ndiaye (Sainte Savine /France)

Ailières fortes

Sokhna Fatou Sylla (Toyota Antelope/Japon), Anne Françoise Diouf (James Madison University/USA), Mame Marie Sy (Charleville-Mézières/ France)

Pivots

Oumou Khairy Sarr (IDK Gipuzcoa/Espagne), Madjiguene Sene (ISEG Sport/Sénégal)