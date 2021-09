Congo-Kinshasa: Mission d'information à Bukavu autour d'entreprises chinoises accusées de bafouer les lois nationales

En République démocratique du Congo (RDC), huit députés nationaux sont attendus, ce jeudi 9 septembre, à Bukavu, au Sud-Kivu. Cette mission d'information mandatée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, est dirigée par le député de cette province, Jean-Claude Kibala et doit faire toute la lumière sur la nécessité de suspendre, ou non, six sociétés chinoises, accusées de bafouer les lois du pays. Cette décision a été prise par le gouverneur du Sud-Kivu mais elle est contestée sur la forme au niveau national par la ministre des Mines qui estime que ce n'est pas de son ressort.

Pour le chef de la mission d'information parlementaire, il est trop tôt pour trancher la querelle juridique entre le gouverneur de la province du Sud-Kivu et la ministre des Mines. L'honorable Jean-Claude Kibala estime que les lois du pays accordent des prérogatives aux deux personnalités et que l'important, c'est plutôt de s'enquérir de la situation sur le terrain.

Parler avec les populations

Les députés comptent donc rencontrer toutes les autorités civiles et militaires à Bukavu. Ce week-end ils vont se rendre dans le territoire de Mwenga où opèrent les entreprises chinoises litigieuses, leur parler et échanger avec les populations. La société civile accuse des hautes personnalités politiques et militaires d'avoir soutenu l'installation de ces sociétés dans l'illégalité.

Enquêter sur toutes les allégations

La mission d'information promet d'enquêter sur toutes les allégations, y compris sur la présence d'officiers qui sécurisent les concessions. Le gouverneur du Sud-Kivu rappelle, lui, avoir pris cette mesure de suspension à titre conservatoire. Il dit attendre le résultat des différentes enquêtes avant de vouloir à nouveau s'exprimer sur le dossier. La ministre des Mines avait écrit le mois dernier au Premier ministre pour se plaindre de la suspension alors que ses inspecteurs travaillaient sur le dossier pour faire la lumière sur la situation de ces entreprises chinoise.