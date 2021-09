Burkina Faso: Tour international du Faso 2021 - Le circuit dévoilé

Le comité d'organisation du Tour international du Faso 2021 a dévoilé le circuit de la 33e édition, hier mercredi 8 septembre 2021. Le tour 2021 c'est une distance de course de 1 273 km, 849 km de transbordement et 10 régions du pays traversées par la caravane.

Après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie à Coronavirus, les cyclistes d'Afrique et d'ailleurs seront à nouveau sur les routes du Tour international du Faso. Le comité national d'organisation a dévoilé le circuit qui comporte 10 étapes hier mercredi 8 septembre 2021 au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Nonobstant le contexte national sécuritaire et sanitaire difficiles, le comité entend faire de la 33e édition du Tour du Faso l'une des plus réussis afin de montrer la résilience du pays des Hommes intègres face aux défis. De ce fait, il entend consentir des efforts pour rehausser la qualité de l'hébergement. Selon le président du comité d'organisation, Ignace Amédée Béréwoudougou, des invitations ont déjà été envoyées à des équipes d'Afrique et d'Europe. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, du Bénin, du Maroc, de la RD Congo, de l'équipe continentale d'Afrique du Sud, de l'Algérie, de la France, de la Hollande, de la Suisse, de la Belgique et de l'Allemagne.

Le Budget prévisionnel de cette édition s'élève à 500 millions francs CFA et l'Etat contribue à hauteur de 145 millions francs CFA. Sur les plans sécuritaire et sanitaire, le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Hermann Zinguim Yabré, par ailleurs superviseur général adjoint du 33e Tour international du Faso, a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité de la caravane et des populations. Cette 33e Tour du Faso connaîtra deux innovations. Il s'agit de la délocalisation de la présentation des équipes à Banfora et la 1re édition de la course féminine dénommée « Tour Féminine International du Faso ». En ce qui concerne cette compétition, selon monsieur Yabré, elle sera organisée à Dédougou, Koudougou et Ouagadougou. Certains pays ont déjà confirmé leur participation. Il s'agit du Bénin, de la Mauritanie, du Togo, du Maroc, de l'Egypte, de la Côte d'ivoire, du Cameroun et de la Guinée Conakry.