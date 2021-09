Afrique de l'Ouest: Coup d'Etat militaire en République de Guinée - Africtivistes appelle à une transition apaisée pour rendre le pouvoir aux civils

Depuis le renversement par coup d'État militaire du président guinéen, Alpha Condé le 4 septembre dernier, les réactions fusent de partout. La dernière en date est celle d'AfricTivistes qui, dans un communiqué rendu public, invite les militaires à organiser un processus de transition et de passation du pouvoir.

Atravers une note rendue publique, AfricTivistes admet que cette situation de crise politique notée en Guinée par le renversement du président Alpha Condé par des putschistes découle «de la volonté manifeste d'une personne élue d'affaiblir les institutions de la République de Guinée au profit de sa propre personne» au regard des actes qu'il a posé. Il s'agit, selon eux, de la manipulation de la constitution guinéenne pour se maintenir au pouvoir au prix de plusieurs dizaines de vies humaines (92, selon le Front National pour la Défense de la Constitution - FNDC).

Pour autant, Cheikh Fall, président d'AfricTivistes et ses camarades dénoncent le coup d'État perpétré par la junte, le 5 septembre dernier. «Un coup d'État n'est jamais souhaitable, ni à encourager dans quelque pays que ce soit. Cela demeure un acte anticonstitutionnel qui met le pays dans une situation d'exception.

En tant qu'organisation qui lutte pour la démocratie, AfricTivistes ne saurait s'associer à une telle pratique. Nous condamnons donc fermement le coup d'État perpétré le dimanche 5 septembre 2021 en République de Guinée», peut-on lire sur la note.

Par conséquent, ils ont lancé un appel aux militaires réunis au sein du Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD). «Nous, AfricTivistes, appelons le Comité National du Rassemblement et du Développement à organiser un processus de transition et de passation du pouvoir par une élection libre et transparente».

Poursuivant, ils invitent aussi la société civile guinéenne à accompagner le Cnrd à organiser la période de transition, non sans encourager celui-ci à collaborer avec la société civile guinéenne notamment pour la réécriture d'une Constitution inclusive et consensuelle qui garantit la mise en place d'institutions solides tout en créant un équilibre entre les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) pour l'avenir de la République de Guinée.

Ne s'en limitant pas là, Cheikh Fall et ses camarades appellent la communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine (UA) à accompagner le peuple guinéen dans les discussions pour une transition très courte qui mènera à un scrutin présidentiel libre et transparent.