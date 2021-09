Egypte: Carlos Queiroz nouveau sélectionneur des Pharaons

Le Portugais Carlos Queiroz a été choisi mercredi 8 septembre comme sélectionneur de l'équipe d'Egypte de football. Il succède à Hossam Badri, limogé lundi a annoncé la Fédération égyptienne de football dans un communiqué.

La rumeur susurrait que la Fédération égyptienne de football était à la recherche d'un grand nom pour remplacer Hossam Badri. Avec Carlos Queiroz, les dirigeants égyptiens peuvent se féliciter de leur pêche.

Ancien adjoint de Sir Alex Ferguson sur le banc de Manchester United, Queiroz a entraîné le Real Madrid de l'époque de Zidane, Ronaldo et Beckham. Considéré comme le mentor de Cristiano Ronaldo, il a également disputé trois Coupes du monde, une avec le Portugal et deux avec l'Iran.

Deuxième CAN pour Quieroz

C'est donc une vraie référence qui débarque sur le banc des Pharaons deux jours seulement après le départ de Hossam Badri dont le bilan depuis son arrivée en 2019 était défendable avec 6 victoires, quatre matches nuls et zéro défaite, en plus d'une qualification à la prochaine CAN.

En égalisant face au Gabon dans les ultimes secondes (1-1), Mohamed Mostafa a certainement sauvé la peau du sélectionneur égyptien Hossam Al Badri. Mais pour combien de temps... ?

C'est finalement Carlos Queiroz qui conduira donc Mohamed Salah et ses amis au Cameroun et disputera pour l'occasion sa seconde compétition sur le continent africain. Le natif de Nampula (Mozambique) avait déjà vécu la CAN 2002 avec l'Afrique du Sud avant de démissionner à la fin de celle-ci et l'élimination des Bafana Bafana en quarts de finale.

Carlos Queiroz, qui était au chômage depuis début décembre 2020 et son départ de la sélection nationale de Colombie dont il avait pris les rênes en février 2019, est attendu au Caire au début de la semaine prochaine. La Fédération précise qu'il sera secondé par les Egyptiens Diaa al-Sayed, comme entraîneur-adjoint, et Essam al-Hadary, comme entraîneur des gardiens de but.