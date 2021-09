Ile Maurice: Salazie - Destination évasion pour un couple de tour-opérateurs

Partagez cet article

L'Agriculture, ce n'est pas leur métier. Cela fait plus de 15 ans que mari et femme gèrent une agence de voyage, Destination soleil. Spécialisée dans la clientèle européenne, mais ouverte sur le monde, avec les foires touristiques de Dubaï, «où on allait tous les ans». Avant le chômage technique, leur agence employait une dizaine de personnes, avec une flotte de sept véhicules pour sillonner les routes.

Survient le premier confinement. Les Mohun, confinés à domicile à Baie-du-Tombeau, se rendent à l'évidence. «Nous étions déjà quasiment sûrs que la situation dans le secteur touristique serait en panne pour un bon moment.» Quand toutes les activités se sont arrêtées, chez les Mohun, «on s'est dit que l'on allait pas rester à ne rien faire». Resurgit alors, le vieux rêve.

Celui qu'ils caressent depuis une dizaine d'années : planter un verger. «Comme ce n'était pas le temps qui allait nous manquer, nous nous sommes dit pourquoi ne pas se lancer ?»

À la fin du premier confinement, au mois de mai 2020, ils cherchent où planter leurs racines. Sur les réseaux sociaux, ils tombent sur l'annonce d'un terrain à vendre à Salazie. Une fois sur place, pour Dolane Mohun, c'est «le coin idéal. L'ancien propriétaire était un peu embarrassé parce que c'est isolé, alors que c'est justement ce que je cherchais : la tranquillité». Trêve de bavardage. L'actuel propriétaire nous invite à tendre l'oreille. À savourer le silence, le bruit du vent. Sans le moindre vrombissement de la circulation.

Sans perdre de temps, après la première visite sur place, fin juin 2020, la transaction est réglée. L'ancien karo kann est rasé pour faire place à une clairière. «Quand nous sommes arrivés, il y avait des baies sauvages partout. Il a fallu tout déraciner.»

Les Mohun se mettent au travail. Rien qu'eux deux. Sans aucune autre aide que leurs deux bras et leur volonté. L'idée de départ est d'avoir une base commerciale : «C'est pour cela qu'on a planté pas mal de letchis.» L'arbre prend minimum cinq à six ans avant de porter des fruits. «Mais le letchi, c'est une fois l'an. On voulait faire un coin où l'on vient passer du temps en famille.»

Dolane et son épouse mettent en terre des fruits locaux qui se font rares. Des mûres, les jamalacs, de la noix de cajou. Il y a le coin des agrumes, notamment avec du citron caviar et de la bergamote. Il y a aussi des plants de thé, de café et de cacao. En tout «plus de 70 variétés sur un terrain d'un peu plus d'un arpent».

Le couple a deux grandes filles. À voir la petite dernière chercher des mûres, «qu'elle ne connaissait pas», le papa sent l'objectif atteint. «Un jour, nous espérons que les visiteurs viendront en famille cueillir eux-mêmes leurs fruits.»

Une fois le verger planté, il faut attendre que ça pousse. «C'était devenu un peu monotone. En lisant un peu, j'ai vu que ce serait bien d'avoir des abeilles», confie Dolane Mohun.

Est-ce qu'ils ont une formation en agriculture ? «Là où on a acheté les arbres fruitiers, ils nous ont beaucoup conseillé», explique-t-il. Pour les ruches, ils ont suivi une formation au département d'entomologie du ministère de l'Agro-Industrie. Leurs abeilles produisent du miel de baie roses. «La première récolte est partie tout de suite. C'est un miel un peu piquant et épicé.»

Décidément. «On a vu qu'avec l'apiculture non plus, il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de l'entretien des ruches.» Comme les Mohun ne sont pas du genre à rester les bras croisés, ils se tournent cette fois vers l'élevage de volailles. Ils commencent par des «poul lakour». «Nous avons découvert des tas de races qui nous étaient totalement inconnues.» Toujours avec le coup de pouce des réseaux sociaux, ils y vont à tâtons. Apprenant par la force de l'expérience comment élever des pintades, des poules de soie, des poules de Rodrigues, la poule Brahma. Dans une autre volière, qu'ils construisent de leurs mains, ils élèvent des canards Manille, des cols vert, des Pékin de soie, des bantam de soie, des friselles, des faisans, des cailles japonaises. Tout ça en un an. Un jour, ils construiront une petite cabane sur place. «Ma retraite je la vivrai ici. Le vrai luxe, c'est la nature», affirme Dolane Mohun.