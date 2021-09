Afrique de l'Ouest: UMOA / Marché financier - Plus de 30 sociétés de gestion et d'intermédiation

Le marché financier régional de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa) se densifie avec deux nouvelles sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) à savoir Matha Securities et CIFA Bourse. Ce nombre porte à plus d'une trentaine de Sgi dans le marché financier régional.

Le marché financier de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa) se densifie avec deux nouvelles sociétés de gestion et d'intermédiation (Sgi) à savoir Matha Securities et CIFA Bourse. Ces deux sociétés viennent de décrocher leur agrément auprès du régulateur du marché financier de l'Umoa à savoir le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf). Cet agrément permet aux bénéficiaires d'exercer en qualité de société de gestion et d'intermédiation sur le marché financier de l'Umoa.

Matha Securities, filiale de Matha Capital, une banque d'affaires, portée, il y a quatre ans déjà (2017) sur les fonts baptismaux par Jean Paul Ndjemba Abessolo, ex directeur des activités de la banque d'affaires de Standard chartered Bank en Côte d'Ivoire. Avec un capital de 700 millions de francs CFA, Matha Securities, basée à Abidjan va se frotter dans un marché où évoluent 14 sociétés de gestion et d'intermédiation. Quant à CIFA bourse, une filiale de CIFA groupe est un cabinet financier indépendant, crée en 2008 et basée au Mali et présent en Côte d'Ivoire, devient la 3ème société de gestion et d'intermédiation du Mali dernière SGI Mali et Global capital fondé par Salif Sissokhon, l'ex directeur général UBA Mali et qui a obtenu récemment son agrément.