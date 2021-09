Congo-Kinshasa: Ô tempora ô mores !

Scandale. Clameur publique. Sanction et exclusion. L'image aura fait le tour du pays. Quel est cet adulte qui ne l'a pas visionnée ? Quel est ce parent qui n'a pas été écœuré ? Ecœuré de voir la dépravation des mœurs dans le chef de la jeunesse.

Mœurs, ce concept pourtant riche en beauté et bonté, semble désormais inadaptée à la réalité. Bravo la technologie ! Bravo à cette culture obscène venue d'ailleurs. Bravo à ces parents qui ont failli dans l'éducation de leurs enfants. Bravo au système éducatif congolais ! Tous ont failli et sont privés de la gloire de Dieu ! "Tout coule, tout passe et rien ne demeure", disait Héraclite. Ô tempora ô mores !

L'actualité aura été dominée depuis le week-end dernier après que les élèves du Collège Saint Georges, une école de la commune de Kintambo, aient été filmés en plein ébat sexuel. Sextape, ce mot venu d'ailleurs, inspire les esprits faibles à faire pareille chose. Ces élèves sont exclus du système des écoles conventionnées catholiques. Ils ne sont pas le premier, ils ne seront encore moins le dernier.

C'est ici au Congo qu'on a vécu l'avalanche des scandales sexuels à tous les niveaux. Politiciens, musiciens et "hommes de Dieu", tous ont étalé au grand jour cette action immorale. "Mimi gate" en était d'ailleurs une illustration parfaite. Que dire de ce musicien congolais du nouveau régime dont la vidéo pornographique avait circulé dans les réseaux sociaux ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Plus que les adultes, les enfants ont toujours droit à une seconde chance, surtout qu'ils s'inspirent bien souvent des adultes.

Toutefois, il n'en demeure pas moins cette nécessité de revisiter le cours de l'ECM. La morale, cet ensemble de principes de jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une société se donne et qui s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. L'enseignement moral et civique est un enseignement qui met les élèves en activité individuellement et collectivement. Il s'effectue, dans la mesure du possible, à partir de situations pratiques, dans la classe et dans la vie scolaire, au cours desquelles les élèves éprouvent son sens et sa valeur. Ainsi, il est temps de réajuster l'éducation de nos enfants. Chacun doit faire son travail à son niveau. Au cas contraire, nous serons là à crier de toutes nos forces :"ô tempora, ô meurs".