Gabon: " Je suis jeune. Je suis Gabonais. Je veux apporter ma pierre à l'édifice !!! EOO

Débutée depuis le 18 août dernier, la campagne de sensibilisation des jeunes du 2ème Arrondissement de Franceville (Contexte de la Covid-19) sous le thème : Un jeune, c'est une solution, c'est une compétence", continue de sillonner les seize (16) quartiers dudit arrondissement et ce, jusqu'au 18 Septembre 2021.

Du quartier Franceville II à Dialogue en passant par Sable et la Paix, cette initiative du MJE16 (Mouvement des Jeunes Entrepreneurs des seize quartiers du 2ème Arrondissement) est appréciée et saluée des 40.622 habitants que regorge cet arrondissement. C'est une première du genre comme le témoignent certains habitants, notamment depuis l'avènement de la Covid-19. Les jeunes disent avoir été délaissés à eux - mêmes, absence d'interlocuteur, de conseils et orientations sur les questions de l'autonomisation et des métiers d'avenir susceptibles d'être des pistes de solutions pour leur employabilité. Et pour en savoir un peu plus sur les enjeux de cette campagne, Emmanuel Obakamba Ombana, animateur de ladite campagne a bien voulu répondre à nos questions...

Sensibiliser les jeunes comme vous est votre cheval de bataille. Dites nous en quoi consiste cette opération de sensibilisation ?

Avant tout j'aimerais vous remercier pour cette interview et remercier tout particulièrement le MJE16 ( Mouvement des Jeunes Entrepreneurs des seize quartiers du 2ème Arrondissement) qui a bien voulu porter le choix sur une solution jeunes, qui connait les codes, les modes de vies et le quotidien des jeunes pour animer cette campagne. Elle est organisée autour de trois axes à savoir : 1 - Faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle ; 2 - Accompagner les jeunes éloignés de l'emploi en proposant des parcours sur mesure et enfin 3 - Orienter et former plus de 10.000 jeunes aux métiers d'avenir de : l'Agriculture, du Numérique, de la Santé, de l'Écologie et de l'Industrie.

Sensibilisation oui, mais pour quel objectif ?

L'objectif de cette campagne s'inscrit non seulement dans le cadre de l'axe 3 du volet social du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT), mais aussi et surtout vise à contribuer à l'augmentation de l'autonomisation financière et inculquer la culture entrepreneuriale chez ces jeunes de la culture entrepreneuriale de ces jeunes.

Quels sont les outils qui vous aident à sensibiliser vos compatriotes ?

Pour atteindre le maximum de jeunes, nous utilisons tous les canaux de communication, du porte à porte, des émissions radio et des rencontres en présentiel tout en respectant les mesures barrières.

Pourquoi choisir la jeunesse, notamment la tranche d'âge 15 - 35 ans et qu'est-ce qui expliquerait que ce soit les jeunes qui l'organisent alors qu'en pareille circonstance, elle devrait être normalement organisée par les élus du 2ème Arrondissement (Députés et Maires, etc) en tournée parlementaire actuellement comme le font leurs collègues élus des autres localités ?

Ce n'est un secret pour personne, sinon une évidence que la jeunesse est et demeure le fer de lance de toute société qui aspire au développement et au bien-être social. Au moment où l'employabilité des jeunes s'inscrit dans les préoccupations majeures des plus hautes autorités de la republique surtout en cette période de covid-19, l'autonomisation des jeunes nous paraît être la seule voie de recours. Occasion ici de saluer la vision du Chef de l'État qui l'appelle de tous ces vœux. Je tiens à préciser, à toutes fins utiles, que cette initiative du Président de la République Ali Bongo Ondimba n'a pas de coloration. Que l'on soit jeune, moins jeune, politique, ou apolitique, l'autonomisation des jeunes est et doit être l'affaire de tous et à plus forte raison le jeune que je suis. Mon implication ne saurait être interprétée, ni trouver son fondement dans des buts inavoués. Je suis jeune. Je suis Gabonais. Je veux apporter ma pierre à l'édifice !!!

Un mot, un message aux jeunes et aux élus du 2ème Arrondissement de la Commune de Franceville ?

Aux jeunes du 2ème Arrondissement de la Commune de Franceville, je voudrais simplement les remercier pour leur adhésion à cette campagne.

Quant aux élus, je voudrais les inviter à reparcourir cet extrait du discours à la Nation du Président de la République Ali Bongo Ondimba le 31 décembre 2020 :《En matière d'emploi, notre absolue priorité, notre objectif est de créer chaque année autant de nouveaux emplois que le nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail...》.