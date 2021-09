Angola: L'octroi de crédit augmente de plus de 8% au cours des 12 derniers mois

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale (BNA), José de Lima Massano, a déclaré mardi, à Luanda, que l'octroi de crédit avait augmenté d'environ 8,4% au cours des 12 derniers mois.

Selon le responsable, ce pourcentage correspond à environ 14,12 % du produit intérieur brut (PIB) non pétrolier et à un poids de 17 % des actifs des banques commerciales.

S'exprimant lors de l'acte d'ouverture de la 1ère édition de l'atelier sur « Les entreprises et le marché des valeurs mobilières », qui se déroule jusqu'au 9 de ce mois, il a rappelé que l'octroi de crédit reprenait progressivement.

En ce qui concerne les obligations et les titres, a expliqué José Massano, qui a un poids de 33,63%, étant le poste le plus important des actifs bancaires, mais représenté exclusivement par les émissions du Trésor National.

En ce sens, il a fait savoir qu'il restait un long chemin à parcourir avec la nécessité de mobiliser d'autres sources de financement pour le secteur privé, en mettant l'accent sur les instruments typiques du marché des valeurs mobilières, facilitant la collecte et l'acheminement direct de l'épargne vers l'investissement productif.

«L'élargissement des sources de financement, la diversification des risques et la réduction des coûts d'intermédiation, dopés par les financements directs, sont des facteurs de compétitivité qui contribuent à la croissance économique », a expliqué le gouverneur.

Le responsable a estimé que le marché des valeurs mobilières ne sera efficace et capable de répondre aux besoins de financement des entreprises que si les investisseurs sont en mesure de disposer d'un marché secondaire liquide, transparent et efficace.

"Avec le cadre réglementaire, la supervision et l'inspection, ainsi que les infrastructures physiques et technologiques pour la négociation et le règlement des transactions, il est désormais nécessaire d'attirer les sociétés émettrices de titres pour capitaliser le marché et les investisseurs", a-t-il indiqué.

José Massano espère que le processus de privatisation en cours enverra à la bourse certaines entreprises qui devraient attirer des investisseurs nationaux et, éventuellement, également des investisseurs étrangers.

Selon le dirigeant, il reconnaît que "le processus n'en est qu'à ses balbutiements et il reste encore un long chemin à parcourir pour que ce marché joue le rôle de promoteur de la croissance de notre économie que nous envisageons".

Le gouverneur a dit que la BNA est en consultation avec la Commission des marchés des capitaux (CMC) pour fixer une date limite pour les banques commerciales de transférer la fourniture de services et les activités d'investissement en valeurs mobilières, ainsi que les institutions financières non bancaires liées à l'investissement, de procéder de la même façon.

"Le processus de transfert devrait s'achever au premier semestre 2022, constituant une nouvelle étape vers la dynamisation d'un marché aussi important", a-t-il souligné.

L'atelier, promu par la Commission du marché des capitaux (CMC), aborde des sujets tels que « L'organisation et le fonctionnement du marché des capitaux angolais », « Les instruments financiers qui peuvent être négociés » et « Les processus de placement d'actions et de dettes ».