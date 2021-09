Afrique: Eliminatoires de la Coupe du monde 2022 - Les cadors au rendez-vous

Le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie ont pris un bon départ en enregistrant deux victoires en autant de sorties au cours des deux premières journées.

Le train des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022 est désormais en marche dans la zone Afrique. Le week-end écoulé et en début de semaine se sont disputées un peu partout sur le continent, les deux premières journées du deuxième tour des éliminatoires. Une fenêtre internationale au cours de laquelle certaines équipes ont fait le carton plein. Deux victoires en deux matchs, c'est le cas du Sénégal dans le groupe H. Les Lions de la Teranga sont en tête après leur succès à domicile sur le Togo (2-0) et en déplacement (1-3) sur le Congo. Ils détiennent deux longueurs d'avance sur la Namibie et trois sur le Congo.

Un sans-faute également réalisé par la Tunisie dans le groupe B grâce à ses victoires sur la Guinée équatoriale (3-0) et en Zambie (0-2). Les Aigles de Carthage justement poursuivis par ces deux équipes qui ont toutes dominé la Mauritanie. Dans le groupe C, le Nigeria comptabilise six points. Les Super Eagles sont venus à bout du Liberia (2-0) et du Cap Vert (1-2). L'une des surprises de ces deux premières journées est la Libye, l'actuel leader du groupe F devant l'Egypte. La Libye a remporté ses deux oppositions contre le Gabon (2-1) et l'Angola (0-1). Privé de Mohamed Salah, les Pharaons n'ont pas pu faire mieux qu'une courte victoire sur pénalty devant l'Angola (1-0) et un nul (1-1) à 10 contre 11 au Gabon.

Parmi les équipes invaincues, il y a la Côte d'Ivoire, victorieuse (2-1) du Cameroun lundi dernier du Cameroun et contrainte au nul vierge par le Mozambique. Dans ce groupe D, malgré la défaite à Abidjan, les Lions indomptables du Cameroun, vainqueurs du Malawi (2-0), sont deuxièmes avec trois points. Des Flammes malawites également avec trois points suite à sa victoire (1-0) sur le Mozambique. Comme les Eléphants de Côte d'Ivoire, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Guinée Bissau occupent les devants avec quatre points. Les rencontres des troisième et quatrième journées se joueront du 3 au 5 octobre 2021.