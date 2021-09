Afrique: Championnats d'Afrique des nations de tennis de table - Le règne sans partage de l'Egypte

Les ressortissants de ce pays ont remporté les sept titres en jeu du tournoi qui s'est achevé mardi dernier à Yaoundé, à l'instar d'Omar Assar en messieurs et Mariam Alhodaby en dames.

A genoux sur la table, Omar Assar fait une courte prière. Le pongiste égyptien vient de gagner la finale en simple messieurs des 24es Championnats d'Afrique des nations de tennis de table dans la grande salle du Palais polyvalent des sports de Yaoundé (Paposy). Il faudra encore attendre pour voir la fin de son règne puisqu'il venait de gagner son 11e titre. Mardi soir, en finale, il a dominé son principal challenger, le n°1 africain, Quadri Aruna du Nigeria sur le score de 4 sets à 1 (13-11, 9-11, 11-6, 11-4, 11-4) en 31 minutes.

Par contre, à la fin de la finale en simple dames égypto-égyptienne, Hana Goda, du haut de ses 13 ans, a directement pris le chemin des vestiaires, en courant. Elle venait de perdre d'un cheveu cette rencontre devant Mariam Alhodaby par 3 sets contre 4 (12-14, 11-5, 11-7, 13-11, 6-11, 11-13 ; 6-11). Toute émue, son adversaire venait de gagner son premier titre continental. L'adolescente avait éliminé sur son passage des pongistes de poids comme la Nigériane Olufunke Oshonaike en quarts de finale et surtout Dina Meshref, six fois championne d'Afrique en demi-finale.

C'est donc sur ces deux belles affiches en finales en simple dames et messieurs que se sont achevés les 24es Championnats d'Afrique des nations de tennis de table mardi soir. Une compétition dominée de bout en bout par les Egyptiens. Outre les deux catégories citées, ils ont également terminé à la première place en double mixte, double dames, double messieurs et au tournoi par équipes en dames et en messieurs [Ndlr. Confère le podium des principales catégories].

Il y a des pongistes, surtout chez les messieurs, des pays comme l'Algérie, le Sénégal ou le Togo font une percée. Par contre, aussi bien en simples que par équipe, les représentants du Cameroun sont sortis dès le début de la compétition. La meilleure performance étant les quarts de finale du tournoi par équipes chez les messieurs.

A l'issue de cette compétition, chez les hommes, l'Algérie, l'Egypte, le Nigeria et le Togo se sont qualifiés pour les Championnats du monde prévus en 2022 en Chine. Et chez les femmes, il s'agit notamment de l'Ile Maurice, l'Egypte, le Nigeria et la Tunisie.