Sénégal: Mamadou Mignane Diouf du FSS sur le reboisement communautaire - «Le suivi c'est à deux piliers - Arroser, surveiller et le fait de rem - placer en cas de perte d'une plante qui n'a pas pu tenir»

Chaque année, des programmes de reboisement sont initiés un peu partout au Sénégal, avec l'appui du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la Direction des Eaux et Forêt et plusieurs partenaires. Le camp international de reboisement communautaire lancé par des organisations citoyennes, le samedi 4 septembre 2021 à Dakar pour les reverdir les collines des Mamelles et le Phare et plusieurs localités de l'intérieur du pays, en est un. Toutefois, il se pose souvent un problème de suivi des espèces reboisées, surtout à la fin de l'hivernage. Conduisant à une perte de plusieurs plantes et une sorte d'éternel recommencement tous les ans. Pour y remédier, Mamadou Mignane Diouf du Forum Social Sénégalais (FSS), un des acteurs de ce dernier programme, explique que «le suivi c'est à deux piliers : le pilier d'arroser, de surveiller et le fait de remplacer en cas de perte d'une plante qui n'a pas pu tenir».

«Il faut d'abord noter que l'initiative a été lancée suite à des actions de mobilisation citoyenne que nous avions faites autour du Phare qui faisait l'objet d'accaparement. Et si on ne le place pas dans ce contexte, on ne peut pas comprendre la suite. Les terres du Phare étaient convoitées, des privés sont venus vouloir y construire. On s'y est opposé et on a fait une mobilisation citoyenne avec de bonnes volontés, sous l'initiative du Forum Social. Quand on a obtenu que les autorisations qui étaient attribués soient retirées par le gouvernement du Sénégal, nous avons dit en retour aussi que nous n'allons pas laisser l'espace vide, quand il est vide, il fait l'objet de convoitise, on a dit qu'on va reboiser. C'est un reboisement communautaire et citoyen à base de volontariat. Quand on reboise et que ça tourne autour de 90 pour cent autour du Phare, cela vous montre donc qu'il y a un suivi qu'on a fait. Il s'agit de mettre sur place des volontaires qui procèdent à l'arrosage au quotidien pendant la saison sèche, des volontaires qui s'occupent de surveiller la façon dont les plantes poussent et grandissent. Et ce travail de volontariat et de bénévolat nous a permis de garder la vie des plantes à 90 pour cent ; on aura perdu moins de 10 pour cent de ce qu'on avait reboisé.

METTRE A CONTRIBUTION LES MAIRES DES COLLECTIVITES CONCERNEES PAR LE REBOISEMENT COMMUNAUTAIRES

C'est le même plan de suivi qu'on va continuer dans cette seconde édition. On a reboisé le Phare et le Monument de la Renaissance, nous avons discutés avec le directeur du Monument pour qu'un suivi soit fait. Il se trouve que le Monument a déjà un service chargé de gestion de jardinage et de l'environnement. Le Monument dispose aussi d'eau, parce que la grande difficulté qu'on avait dans le suivi, c'est où trouver de l'eau. Et il fallait, à l'époque, aller chercher de l'eau à la mairie, aller chercher de l'eau auprès des Sapeurs-pompiers. Et c'est ce service qui va assurer le suivi, soutenu par des jeunes volontaires de notre camp de reboisement qui pourraient continuer à accompagner le service du Monument de la Renaissance pour procéder, au quotidien, à l'arrosage, à l'entretien. Et à chaque fois qu'il a une plante qui décède, que l'on puisse faire le remplacement, avec le soutien des Eaux et Forêts. C'est ça qu'on va faire au niveau du Monument et au niveau de coins publics que sont les ponts Alioune Sow, entre la commune de Grand Yoff et la commune de la Pate d'Oie. Et le pont de Hann-Mariste aussi aura le même suivi qu'on va faire avec la mairie de Hann-Mariste, Bel-Air. Donc nous sollicitons les mairies de mettre à notre disposition de l'eau. Et si l'eau est disponible, il reste à trouver une équipe de volontaire qui, sur place, procède à l'arrosage au quotidien. Nous avons parlé au maire de Grand Yoff et nous allons parler au maire de Patte d'Oie que nous n'avons pas encore eu, malgré les courriers qu'on leur a envoyé. Pour ce qui est du pont de Yarakh, on a parlé au maire et on pense qu'on va trouver un terrain d'entente pour le suivi. Il faut retenir que pour le suivi, nous continuons à le faire, mais avec l'appui des Collectivités territoriales ou des services administratifs qui sont en charge des espaces reboisés, les services du Monument de la Renaissance et les mairies de Patte d'Oie et de Grand Yoff, les mairies de HannBel-Air, Mariste. Si tout cela est assuré, en termes d'appui logistique, de la disponibilité d'eau, nos volontaires, avec la supervision de Gérard Sambou, vont faire le travail de suivi. Et dans ces conditions, nous sommes à peu près sûr, à défaut de 100 pour cent de réussite des plantes qui vivront, au moins qu'on ait 80-95 pour cent des plantes qui vont survivre.»

EST-CE QU'ON PEUT COMPTER PARMI LES VOLONTAIRES LES POPULATIONS DES LOCALITES BENEFICIAIRES ?

«C'est ça le schéma. Par exemple, au pont Alioune Sow, des populations qui habitent à côté, à GrandMédine, qui nous ont vu, sont venus se rejoindre à nous notamment des jeunes. Maintenant, on verra aussi avec les mairies concernées, qui ont la responsabilité de ces espaces territoriaux, comment faire de sorte qu'éventuellement des associations de jeunes qui habitent dans les communes puissent être mises à contribution auprès de nos volontaires parce que c'est un reboisement communautaire et participatif. Maintenant, vous comprenez, souvent les acteurs politiques privilégient l'action politique face à l'action de développement. Mais, en les rencontrant, nous allons insister pour que localement, il y ait des points focaux désignés par les maires pour qu'ils arrivent à faire ce travail.»