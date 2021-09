Sénégal: Matam / Elections locales - La guerre des chapelles «apéristes»

Dans le Fouta, la scène politique a longtemps été déterminée par les antagonismes claniques, qui connaissent une forte expansion durant les élections municipales où les clivages locaux entre les factions rivales (du parti au pouvoir) s'accentuent.

Face aux joutes électorales en vue, les batailles de tendances ont ressurgi au grand jour, durant ces opérations de révision des listes électorales, fortement attisées par les vives polémiques et les nombreuses complaintes qui viennent des différentes chapelles «apéristes» (désignations des membres de l'Alliance pour a Répuibique - APR - le parti présidentiel) imbriquées dans des luttes de positionnement en vue de ces échéances locales.

Exceptées les collectivités de Oréfondé, Agnam, Dabia, Odobéré Ouro Sidi, Waoundé, Semmé, qui sont pour l'heure, relativement, épargnées par les luttes de préséance issues des tendances «apéristes», et dans une moindre mesure Ndendori, Ounaré, Aouré, Bokiladji, Dembancané où (les ambitions ne manquent pas), dans les communes de Thilogne, Matam, Ourossogui, Ogo, Bokidiawé, Kanel, Orkadiéré, Ranérou, et singulièrement Sinthiou Bamambé, Nabadji Civol et Nguidjilone, l'affrontement entre les factions de l'Alliance pour la République est quasi présente.

APR FACE APR, UNE VERITABLE BATAILLE DES LOCALES

Au niveau de la formation politique, on assiste ainsi à une vertigineuse éclosion des passions, avec plusieurs déclarations de «candidats à la candidature», qui se cristallisent au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections. Dès le début du lancement des opérations de révision exceptionnel des listes électorales, la bataille entre les différents chefs de file s'est amplifiée autour des inscriptions sur les listes électorales qui sont plus que déterminantes dans l'augmentation de la base électorale.

Alors que la situation politique, dans la commune de Kanel, parait singulièrement confuse, avec une multitude «d'opposants au maire qui n'ont pas rendu officielles leurs intentions», dans la commune d'Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam, Agent judiciaire de l'Etat du Sénégal, le maire sortant, fait face à l'adversité de son proche cousin, Samba Alassane Thiam, Secrétaire général de l'ARTP. A Bokidiawé, Kalilou Wagué, qui se fixe la volonté de revenir aux commandes, devra mesurer les ambitions de Ousseynou Kane, Directeur général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS/PSE) et notamment celles du jeune leader politique, Elimane Fall, qui dirige le mouvement «Pellital» qui, «dans le cadre de la gestion des collectivités locales veut donner à la jeunesse la place qu'elle mérite, à savoir être au cœur de l'action des municipalités». Les luttes de positionnement sont également visibles à Thilogne, avec le maire Sidi Kawori Dia et Mamadou Elimane Kane et notamment dans la commune de Matam où le député-maire Mamadou Mory Diaw doit contrer les assauts de jeunes politiciens, Souleymane Barka Ba et Dickel Nguébane, qui ont réussi à se coaliser.

Alors qu'à Ogo, Amadou Kane Bergman, a déjà enregistré un candidat à la can didature, qui vient du clan d'Abou Lo, la commune d'Orkadiéré n'échappe pas non plus aux luttes de positionnement des chefs de factions que sont Daouda Dia, Questeur à l'Assemblée nationale et Abdoukarim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui entend s'assurer du leadership politique de son terroir, même s'il n'est pas «candidat».

Le même scénario reste visible dans le département de Ranérou où les chefs de guerre que sont Aliou Dembourou Sow et Amadou Dawa Diallo, multiplient les stratégies pour se positionner en leader... Sans faire injustice aux autres candidats, notamment en provenance de l'opposition, l'occupation politique du terrain des locales revient pleinement à l'Alliance pour la République dont les entités s'agitent sous forme de labels partisans au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY).

MAMADOU TALLA S'ERIGE EN GARDIEN DU TEMPLE

Dans la commune de Sinthiou Bamambé- Banadji, la conquête de la mairie qui a fini d'attiser toutes les convoitises, se caractérise, pour le moment, par l'intention formulée par le Colonel Oumar Diallo, ancien directeur des Douanes, de candidater pour la conduite des affaires de la commune. Avec le soutien de Fatimata Sall, Ňiiwa, une femme de développement qui s'investit dans l'autonomisation des femmes, l'équipe qui sonne la contestation contre le maire Amel Talla, s'active depuis sur la mobilisation dans le but d'élargir sa base électorale. Non sans difficultés, du reste, aux regards des complaintes formulées par l'équipe qui dit souffrir de discrimination dans le cadre de l'obtention des certificats de résidence, qui aurait même touché certains de leurs responsables...

Face à la recherche «d'une légitimité à candidater», de cette faction «apériste» qui a suscité des remous au niveau du parti au pouvoir, Mamadou Talla n'a pas tardé de porter les attributs d'un «gardien du temple». Mieux, le ministre de l'Education, entre autres, coordonnateur de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Kanel, accompagné de plusieurs cadres de la commune, est descendu sur le terrain pour plaider «un respect du jeu démocratique et de la ligne directrice de la coalition, comme le veut le président Macky Sall». Avant d'annoncer que, «l'histoire des certificats de résidence, relevée récemment, est tout juste un épiphénomène. Un problème peu important car sur 7800 inscriptions, seuls 18 cas ont fait l'objet de litige, pour dire que la commission poursuit son travail normalement»... En campagne anticipée avant l'heure, le ministre qui a présidé deux grands meetings, a, après avoir salué la pluralité des soutiens, en provenance des associations de masse, des jeunes, des femmes et des chefs religieux, préconisé «une mobilisation électorale autour de Benno, avec comme point commun la volonté d'occuper le terrain pour le triomphe de la coalition».

NGUIDJILONE ET NABADJI, LA LEGITIMITE DES DINOSAURES POLITIQUES REMISE EN QUESTION

La lutte des tendances se porte aussi bien dans les communes de Nguidjilone et Nabadji Civol où la légitimité des dinosaures politiques que sont, Sada Ndiaye et Abdoulaye Sally Sall, est remise en question.

Dans la commune de Nguidjilone, le maire sortant, Sada Ndiaye, qui a toujours gardé le monopole du jeu politique local, voit son fauteuil convoité par Samba Leldo Seck, un candidat à la candidature. Un prétendant auquel on prête la prouesse «d'avoir réussi à inscrire le parti du président sur une dynamique de victoires».

Au niveau de Nguidjilone où les positions se cristallisent au fil des jours, Abdoul Guèye, l'ancien directeur de Cabinet du maire, a annoncé son intention de travailler résolument avec l'adversaire du maire. La commune de Nabadji Civol, dirigée par le maire sortant, Abdoulaye Sally Sall, se contient aussi dans cette situation de factions qui combattent pour la conduite des affaires de la cité. Avec l'émergence de nouveaux acteurs politiques, le maire de Nabadji Civol fait déjà face à l'adversité de jeunes prétendants comme Thierno Amadou Sy et Djiby Dieng, le directeur des Opérations de l'électrification rurale, natif de Taïba Ngueyenne, qui s'active à regrouper l'électorat de la communauté wolof, jusque là réfractaires au maire.