Sénégal: Collaboration entre la ville de Dakar et le sécrétariat exécutif du 9e forum mondial de l'eau - Signature d'un protocole pour le succès de «Dakar 2022»

La cérémonie de signature de protocole entre a Mairie de Dakar et le 9ème Forum mondial de l'eau a eu lieu hier, mercredi 8 septembre, à l'Hôtel de ville de Dakar. Ce partenariat s'explique par le fait que le Sénégal est le pays hôte de ce grand événement international lié à l'eau et qui est prévu du 21 au 26 mars 2022, sous le thème «La sécurité de l'eau pour la paix et le développement».

À cette occasion, le secrétaire exécutif de ce 9ème Forum mondiale, Abdoulaye Sène, a rappelé l'importance de l'eau et annoncé des sommets à venir. La maire de la Ville de Dakar, Soham El Wardini, quant à elle, a promis l'engagement de la ville de Dakar dans la réussite de ce forum.

Organisé tous les trois ans, depuis 1997, le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement international lié à l'eau. Après le 8ème Forum de Brasilia (Brésil), Dakar accueillera le 9ème Forum mondial de l'eau qui aura lieu du 21 au 26 mars 2022, sous le thème «La sécurité de l'eau pour la paix et le développement». C'est de ce contexte que le Secrétariat exécutif du Forum de Dakar a procédé à la signature d'un protocole avec la Ville de Dakar, hôte de ce conclave mondiale.

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'Hôtel de Ville hier, mercredi 8 septembre 2021. «L'eau est assurément un puissant levier de développement économique et social, tant elle conditionne le bien-être, les activités de tous les secteurs productifs», a déclaré Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du 9ème Forum de Dakar, pour montrer l'importance de ce liquide précieux. Il y ajoute que la disponibilité et la maîtrise de l'eau constituent un enjeu d'importance et elles font de l'eau une problématique éminemment politique dans la mesure où «elle façonne aujourd'hui la géostratégie mondiale, influence la stabilité et la cohésion des nations et conditionne le bien-être individuel et collectif».

Toujours, selon le sieur Sène, le thème choisi pour le Forum de Dakar le reflète bien. Durant son allocution, le secrétaire exécutif a déclaré que dans le cadre de ce Forum, le Sénégal, pays hôte, va organiser un sommet des Chefs d'Etat, de Gouvernements et des grandes institutions internationales, en plus du sommet extraordinaire de l'Union Africaine dédié à l'eau et à l'assainissement. Après avoir salué l'initiative, le maire de Dakar, Soham El Wardini, a réitéré l'engagement de la Ville de Dakar à travers ce protocole. «Ce protocole est la formalisation, par la Ville de Dakar, de son engagement depuis le 8ème Forum mondial de l'eau à Brasilia et de toute les grandes étapes de préparations du Forum de Dakar 2022», a-t-elle annoncé. Elle a relevé que cet encrage sera maintenue par la Ville de Dakar durant les phases de pré-Forum, lors du Forum et de l'après-Forum.

Notons que le 1er Forum mondial de l'eau a eu lieu à Marrakech (Maroc), en 1997. Ce qui fait que le Sénégal est le 2ème pays africain à organiser ce Forum et devient ainsi le 1er pays en Afrique subsaharienne à l'abriter.