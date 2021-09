Sénégal: Rupture avec coalition de l'opposition «Yewwi Askan Wi» - Bougane Gueye face à son destin

Après l'échec de leur tentative d'alliance, la coalition de l'opposition «Yewwi Askan Wi» et le mouvement «Gueum sa bopp» vont se retrouver sur le terrain des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prochaines. Cependant, Khalifa Ababacar Sall et Cie semblent prendre de l'avance sur de Bougane Gueye.

Une nouvelle page s'ouvre sur la route du Leader du mouvement politique « Gueum sa bopp » vers les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prochaines. Après l'échec de sa tentative de rapprochement avec la nouvelle coalition de l'opposition « Yewwi Askan Wi » dont-il avait d'ailleurs signé avec réserve la charte de création, lors de la cérémonie de lancement tenue le jeudi 2 septembre dernier, Bougane Gueye Dany, est désormais libre de former sa propre coalition politique ou négocier une nouvelle alliance soit avec les autres blocs de l'opposition ou du pouvoir.

En effet, lors de sa première assemblée générale, tenue le lundi 7 septembre dernier, la conférence des leaders de cette nouvelle coalition de l'opposition initiée par le Pastef d'Ousmane Sonko, Taxawu Senegal de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et le Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) du marabout Serigne Moustapha Sy s'est montrée intransigeante vis-à-vis du leader de «Gueum sa bopp».

Dans le communiqué sanctionnant cette rencontre, la conférence des leaders « Yewwi Askan Wi » ont indiqué au sujet des réserves (sur la dénomination, les couleurs et le logo de la coalition) soulevées par Bougane Gueye au moment de la signature de la charte que «cette réserve a été rejetée à l'unanimité des leaders présents à l'exception de son auteur » et que «les symboles incriminés restent donc inchangés et ne sont susceptibles d'aucune remise en question » mais aussi que « Monsieur Bougane Gueye est libre d'en tirer toutes les conséquences dans le sens de la confirmation, sans réserves, ou du retrait de sa signature ».

De son coté, Bougane Gueye a fait face à la presse un peu avant la tombée de cette décision de refus de Khalifa Ababacar Sall et compagnie de la conférence des leaders de Yaw, pour annoncer son retrait de cette dite coalition. Toutefois, s'il est certain que ce divorce qui intervient moins d'une semaine après le lancement officiel de la coalition « Yewwi Askan Wi » va impacter négativement les deux parties dans la mesures où une alliance aurait certainement permis de renforcer les base de ce bloc de l'opposition, le leader « Gueum sa bopp » semble cependant le plus à perdre de cette situation. Et pour cause, contrairement à ses ex-camarades de « Yewwi Askan Wi », Bougane Gueye qui s'est lancé en politique à la veille de la présidentielle dont la candidature à ce scrutin n'avait pas franchi le filtre du parrainage, sans occulter son manque d'expérience électorale.

En plus de cette situation, se pose encore un autre défi pour le patron du groupe « D-média » relatif à une notoriété politique dans une localité donnée. En effet, nonobstant sa présence remarquée dans le domaine caritatif à travers notamment son groupe de presse, il n'est pas cependant aisé, aujourd'hui, de situer le fief politique de Bougane Gueye encore moins de l'un de ses lieutenants. C'est donc dire que c'est un grand défi qui se présente devant le leader du mouvement « Gueum sa bopp ».

Lui qui est tenu de faire ses preuves lors de ces prochaines élections locales s'il ne veut pas compromettre ses chances d'une nouvelle tentative de candidature à la présidentiel en 2024. Pendant ce temps, au niveau de la coalition « Yewwi Askan Wi », on note la présence des formations ou personnalités politiques qui ont déjà fait leur preuve électorale au niveau de leurs localités respectives lors des précédents scrutins. Il en est ainsi du président Grand parti, un des artisans de la victoire de la coalition Benno bokk yaakar à Guédiawaye lors des locales de 2014, Khalifa Ababacar Sall, maire révoqué de Dakar que certains observateurs présentent comme le patron indiscutable à Dakar malgré son élimination d'office à ces élections du fait de sa condamnation dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Il en est également du marabout Serigne Moustapha Sy, guide des Moustarchidines dont le parti, Pur a réussi l'exploit d'aller seul aux législatives de 2017 et de remporter 03 sièges et du leader de Pastef, Ousmane Sonko sorti troisième lors de la dernière présidentielle de 2019 pour ne citer que ceux-là.