Congo-Brazzaville: Environnement - Le Conseil consultatif de la jeunesse entend travailler avec le RJEPPA

Le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Juste Bernardin Gavet, a exprimé le 8 septembre la volonté de son institution de travailler avec le Réseau des journalistes de l'environnement pour la protection des peuples autochtones (RJEPPA).

Juste Bernardin Gavet a fait part de sa volonté au cours de la réception qu'il a accordée à la délégation du RJEPPA, conduite par son vice-président, Hermann Babiessa. Les échanges ont notamment tourné autour du rôle que la jeunesse congolaise peut jouer dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse a, en effet, apprécié le travail du RJEPPA sur les questions environnementales et du changement climatique, présenté à travers les articles et reportages diffusés dans les médias de la place. « Ce réseau mérite les encouragements de l'ensemble de la société congolaise », a-t-il déclaré, assurant les membres de la délégation du RJEPPA de la volonté de son institution de travailler désormais avec eux pour la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement.

Cette rencontre a eu lieu à quelques semaines de la tenue de la Cop 26 de la jeunesse en Italie :"Youth4Climate: Driving Ambition", un événement spécial pour les jeunes qui se déroulera les 28 et 29 septembre. Il s'agit d'un forum créé pour permettre aux jeunes de s'exprimer dans le débat sur le changement climatique, en marge des négociations internationales sur le climat préparant au 26e sommet des Nations unies sur le climat ( pré-COP26).

Si l'on veut sauver la planète aujourd'hui, menacée par les affres du dérèglement climatique et la pollution mortelle, la lutte contre le changement climatique devient un combat de tous les terriens, a souligné le RJEPPA dans un communiqué. « Même si à travers les continents, plusieurs initiatives sont en train d'être prises pour faire face à cette situation, le Bassin du Congo, grâce à ses 250 millions d'hectares et de forêts, ses 145 000 km2 de tourbières, rejette à lui seul plus de 30% de l'oxygène dans l'atmosphère et assure l'équilibre vital de l'humanité », a indiqué le communiqué, précisant que la jeunesse congolaise devrait s'armer de ces connaissances environnementales pour défendre et continuer à sauvegarder ce bassin écologique.

Juste Bernardin Gavet a, par ailleurs, édifié la délégation du RJEPPA sur les actions que mènent certains jeunes dans le cadre de la protection de l'environnement au Congo. Pour lui, la jeunesse congolaise, qui constitue plus de 65% de la population nationale, devrait être totalement sensibilisée à la protection de l'environnement. Saluant les efforts du président de la République en faveur de l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, initié pour la sauvegarde du deuxième poumon écologique mondial, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse plaide pour l'accompagnement financier de la population vivant des activités forestières.